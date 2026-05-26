Kurban Bayramı tatili öncesinde memleketlerine ya da tatil beldelerine gitmek isteyen vatandaşlar nedeniyle Aksaray Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Artan yolcu ve araç trafiği üzerine harekete geçen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, peronlarda ve otobüs içlerinde sürücü ile yolculara yönelik önemli uyarılarda bulunuyor.

SÜRÜCÜLERE "HIZ VE YEDEK ŞOFÖR", YOLCULARA "EMNİYET KEMERİ" UYARISI

Otobüslerin içine girerek yolcularla doğrudan iletişim kuran trafik polisleri, olası kazalarda hayat kurtaran emniyet kemerinin seyahat süresince takılı kalması gerektiğini önemle hatırlattı.

Ekipler, şehirlerarası otobüs kaptanlarını da tek tek uyararak hız sınırlarına mutlak suretle uymaları, uzun güzergahlarda mutlaka yedek şoför bulundurmaları ve yorgunluğa bağlı kazaların önüne geçilmesi amacıyla belirli aralıklarla direksiyon değişimi yapmaları konularında bilgilendirdi.

KURAL İHLALLERİNİ 112'YE BİLDİRİN

Terminal genelinde vatandaşlara ve sürücülere bilgilendirici broşürler dağıtan emniyet güçleri, yolculardan seyir esnasında şahit oldukları kural ihlallerini, tehlikeli araç kullanımları veya aksaklıkları vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etmelerini istedi. Yetkililer, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram yolculuğu geçirmelerini sağlamak amacıyla otogardaki denetim ve bilgilendirme uygulamalarının bayram sonuna kadar artarak devam edeceğini vurguladı.