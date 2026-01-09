Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray’daki Organize Sanayi Bölgelerinin mevcut durumu, sorunları ve geleceğe yönelik hedeflerinin ele alındığı Organize Sanayi Bölgeleri İstişare Toplantısı, Ortaköy Yunus Emre Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirildi. Toplantı, Bölge Müdürü Mustafa Tekgöz’ün ev sahipliğinde yapıldı.

Toplantıya; Aksaray Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ferdi Gürel, Aksaray OSB Müdürü Ali Bay, Eskil OSB Müdürü Ahmet Erten, Sarıyahşi OSB Müdürü Gökhan Avşar, Sultanhanı OSB Müdürü Aydın Ağır ve Gülağaç-Gülpınar OSB Müdürü Mustafa Billur katıldı.

İstişare toplantısında; OSB’lerin altyapı ve üstyapı yatırımları, yatırımcı talepleri, sanayicilerin karşılaştığı bürokratik ve teknik sorunlar, enerji ve arsa planlaması ile istihdamı artırmaya yönelik çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi. Ayrıca Aksaray’ın sanayi potansiyelinin daha etkin kullanılması, OSB’ler arasında koordinasyonun güçlendirilmesi ve ortak hareket edilmesi konuları üzerinde duruldu.

Katılımcılar, düzenli istişare toplantılarının hem kamu kurumları hem de OSB yönetimleri arasında hızlı çözüm üretme açısından büyük önem taşıdığını vurgularken, Aksaray’ın sanayi yatırımları bakımından bölgesel bir cazibe merkezi haline gelmesi için iş birliğinin artırılması gerektiği ifade edildi.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve yapılması planlanan çalışmaların değerlendirilmesinin ardından sona erdi.