MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı’nın, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatıyla partiden ihraç edileceğini duyurmuştu. MHP'li vekil istifa ettiğini açıkladı.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, MHP Ramazan Kaşlı’nın, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatıyla partiden ihraç edileceğini açıklayarak şu ifadelere yer vermişti:

27. ve 28. Dönem MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, parti disiplin ve ilkelerine uygunsuz davranışları nedeniyle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle parti disiplin kuruluna sevk edilmiştir.

MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı

KAŞLI İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLADI

Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, yaptığı açıklamada, "TBMM MHP Grup Yönetim Kurulu ve parti üyeliğimden, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Edip Semih Yalçın'ın talebi üzerine istifa ediyorum. Kamuoyuna gerekli açıklama kısa zamanda yapılacaktır. Öncelikle ölene kadar liderimizin izinde ve emrinde olacağımın şahsımı tanıyan tanımayan herkes tarafından bilinmesini isterim." ifadelerine yer verdi.