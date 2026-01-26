Aksaray / Mahmut Şen / Yeniçağ

Aksaray–Konya karayolunda gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında TIR sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Eşmekaya beldesi yakınlarında, Aksaray’a yaklaşık 60 kilometre kala yaşandı.



Edinilen bilgilere göre, 56 yaşındaki TIR sürücüsü Rıza E., gece saatlerinde Aksaray istikametine seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan TIR, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Çarpmanın ardından TIR’ın kabininde sıkışan sürücü ağır yaralandı ve araçta bulunan yük yola savruldu.



Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde sürücü Rıza E.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.



Rıza E.’nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlandı.



Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.