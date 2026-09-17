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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ATSO) iş dünyası temsilcileriyle gerçekleştirdiği istişare toplantısında, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Koçaş reel sektörün en önemli sorunlarını ve çözüm önerilerini kapsamlı bir dosya halinde Bakan Şimşek’e sundu. Finansmana erişimden vergi ve SGK borçlarının yapılandırılmasına, ihracat desteklerinden POS komisyonlarına kadar birçok kritik başlık masaya yatırıldı.

AKSARAY İŞ DÜNYASININ SESİ ANKARA’YA TAŞINDI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Aksaray ziyareti kapsamında ATSO’da gerçekleştirilen istişare toplantısı, kentin ekonomik gündemini şekillendiren önemli buluşmalardan biri oldu.

Toplantıya Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Koçaş, iş insanları ve sektör temsilcileri katılırken, kentte faaliyet gösteren üretici, sanayici ve ihracatçıların karşı karşıya bulunduğu sorunlar doğrudan Bakan Şimşek’e aktarıldı.

ATSO Başkanı Koçaş, üyelerden gelen talepleri tek tek dile getirerek, işletmelerin üretim ve istihdam kapasitesini koruyabilmesi için finansman koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

FİNANSMANA ERİŞİM EN BÜYÜK SORUN OLARAK ÖNE ÇIKTI

Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri, işletmelerin finansmana ulaşmakta yaşadığı zorluklar oldu.

Özellikle son dönemde artan kredi maliyetleri, krediye erişimde yaşanan sıkıntılar ve finansman kaynaklarının daralmasının reel sektör üzerinde ciddi baskı oluşturduğu ifade edildi.

ATSO tarafından Bakan Şimşek’e iletilen talepler arasında şunlar yer aldı:

KOBİ’lere yönelik ticari kredi büyüme sınırlarında istisna uygulanması,

Nefes Kredisi limitlerinin yükseltilmesi,

Uygun maliyetli yeni finansman modellerinin oluşturulması,

Kısa vadeli ticari kredi ve kredi kartı borçlarının uzun vadeye yayılması.

Koçaş, özellikle üretim yapan işletmelerin nakit akışını sürdürebilmesi için kredi mekanizmalarının daha erişilebilir hale gelmesi gerektiğini dile getirdi.

VERGİ VE SGK BORÇLARI İÇİN YAPILANDIRMA TALEBİ

ATSO’nun gündeme taşıdığı önemli başlıklardan biri de kamuya olan borçlar oldu.

İş dünyasının talebi doğrultusunda;

Vergi borçları,

SGK borçları,

Diğer kamu alacaklarının,

uzun vadeli ve uygun ödeme koşullarıyla yeniden yapılandırılması istendi.

Ayrıca işletmelerin faaliyetlerini zorlaştıran haciz işlemleri ve banka hesaplarına uygulanan blokelerin yeniden değerlendirilmesi gerektiği de toplantıda dile getirildi.

İş dünyası temsilcileri, ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliği açısından bu konuda yeni düzenlemelerin önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

ARTAN İŞLETME MALİYETLERİ MASAYA YATIRILDI

Toplantıda yalnızca finansman değil, işletmelerin günlük faaliyetlerini doğrudan etkileyen maliyet artışları da gündemin önemli başlıklarından biri oldu.

ATSO tarafından şu talepler öne çıkarıldı:

Akaryakıt maliyetlerinin düşürülmesi,

Eşel mobil sisteminin yeniden değerlendirilmesi,

Kredi faiz oranlarının aşağı çekilmesi,

POS komisyonlarının düşürülmesi,

Finansman gider kısıtlamasının gözden geçirilmesi,

Devreden KDV’nin işletmelere iade edilmesi.

Koçaş, üretim maliyetlerindeki artışın işletmelerin rekabet gücünü doğrudan etkilediğini belirterek maliyet baskısını hafifletecek adımların önemine dikkat çekti.

İHRACATÇILAR İÇİN DESTEK BEKLENTİSİ

Aksaray’ın ihracat yapan firmalarının rekabet gücünün korunması amacıyla ihracata yönelik desteklerin artırılması da toplantının dikkat çeken konuları arasında yer aldı.

ATSO’nun Bakan Şimşek’e ilettiği ihracat talepleri arasında şunlar bulunuyor:

Reeskont kredilerinin artırılması,

Döviz dönüşüm desteklerinin güçlendirilmesi,

İhracatçılar için yeşil pasaport kapsamının genişletilmesi.

Bu düzenlemelerin uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren Aksaraylı firmaların rekabet avantajını korumasına katkı sağlayacağı ifade edildi.

KİRA MALİYETLERİ VE ZİNCİR MARKETLER GÜNDEMDEYDİ

Toplantıda küçük esnafı yakından ilgilendiren iki önemli konu da ayrıca ele alındı.

İş dünyası temsilcileri;

Ticari kira artışlarının daha öngörülebilir hale getirilmesini,

Zincir marketlerin farklı sektörlerde faaliyet göstermesinin yerel esnaf üzerindeki etkilerinin yeniden değerlendirilmesini

talep etti.

Bu başlıkların özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler açısından önemli bir beklenti oluşturduğu dile getirildi.

KOÇAŞ: “ÜYELERİMİZİN SESİNİ İLGİLİ MERCİLERE TAŞIMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Koçaş, Aksaray iş dünyasının taleplerini doğrudan Bakan Şimşek’e iletmenin önemli olduğunu belirtti.

Koçaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Aksaray iş dünyamızın üretim, yatırım, istihdam ve ihracat gücünü koruyabilmesi için sahadaki sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi ilgili mercilere aktarmayı görev biliyoruz. İş dünyamızın önünün açılması ve işletmelerimizin daha güçlü bir yapıya kavuşması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

AKSARAY EKONOMİSİNİN GELECEĞİ İÇİN KRİTİK İSTİŞARE

ATSO’da gerçekleştirilen toplantı, Aksaray’ın üretim, sanayi ve ihracat odaklı ekonomik yapısının güçlendirilmesine yönelik beklentilerin doğrudan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na aktarılması açısından önemli bir platform oldu.

Finansmana erişimden vergi düzenlemelerine, ihracat desteklerinden maliyet yükünün azaltılmasına kadar uzanan taleplerin, kentte faaliyet gösteren binlerce işletmenin ortak beklentilerini yansıttığı ifade edilirken, ATSO yönetimi üyelerden gelen sorunları ve çözüm önerilerini ilgili kurumlarla paylaşmayı sürdüreceğini vurguladı.

Aksaray iş dünyası ise, üretim ve istihdamın korunmasını sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle birlikte kent ekonomisinin daha güçlü bir yapıya kavuşmasını bekliyor.