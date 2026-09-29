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Kaynak: Haber Merkezi



Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO) organ seçimleri için tarih ve seçim sürecine ilişkin detaylar netleşti. Aksaray iş dünyasının yeni dönem oda organlarını belirleyeceği seçimler, 1 Ekim 2026 Perşembe günü 09.00-17.00 saatleri arasında ATSO Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Seçim günü tüzel kişi temsilcilerinin yetki belgesi veya seçime özgü e-Sicil tasdiknamesini ibraz etmesi gerekirken, şahıs firmalarını temsil eden gerçek kişiler T.C. kimlik kartlarıyla oy kullanabilecek.

AKSARAY İŞ DÜNYASINDA SEÇİM TAKVİMİ NETLEŞTİ

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası’nda yeni dönem organlarının belirlenmesine yönelik seçim sürecinde önemli aşamaya gelindi.

ATSO Başkanlığı tarafından yapılan duyuruyla birlikte, oda bünyesindeki organ seçimlerinin gerçekleştirileceği tarih, saat ve oy kullanma sürecinde üyelerin yerine getirmesi gereken işlemler kamuoyuyla paylaşıldı.

Buna göre Aksaray iş dünyasının temsilcilerini belirleyeceği seçimler 1 Ekim 2026 Perşembe günü yapılacak. Üyeler, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında ATSO Hizmet Binası’nda kurulacak sandıklarda oylarını kullanabilecek.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından yapılacak sayım ve seçim işlemleriyle birlikte oda bünyesindeki yeni dönem organlarının şekillenmesi bekleniyor.

SANDIKLAR 09.00’DA AÇILACAK, 17.00’DE KAPANACAK

ATSO seçimlerinde oy verme işlemi sabah saat 09.00’da başlayacak ve 17.00’de sona erecek.

Bu süre içerisinde oda üyeleri, seçimde oy kullanma hakkına sahip oldukları sandıklara giderek tercihlerini yapabilecek.

Seçim günü herhangi bir aksaklık yaşanmaması ve üyelerin işlemlerini daha kolay gerçekleştirebilmesi amacıyla gerekli hazırlıkların yapılacağı belirtilirken, özellikle oy kullanacak üyelerin seçim öncesinde gerekli belgelerini hazırlamaları önem taşıyor.

TÜZEL KİŞİLER İÇİN YETKİ BELGESİ ZORUNLU

ATSO tarafından yayımlanan seçim duyurusunda, özellikle tüzel kişi temsilcilerinin oy kullanma işlemi sırasında ibraz etmeleri gereken belgelere dikkat çekildi.

Buna göre tüzel kişileri temsil eden kişilerin sandık başında yetki belgesi veya seçime özgü e-Sicil tasdiknamesini ibraz etmeleri gerekiyor.

Bu belgeler olmadan oy kullanma işlemlerinde sorun yaşanmaması adına tüzel kişi temsilcilerinin seçim günü gerekli evraklarını yanlarında bulundurmaları önem taşıyor.

ATSO yönetimi, seçim sürecinin sağlıklı ve düzenli şekilde yürütülebilmesi açısından üyelerin duyuruda belirtilen şartlara dikkat etmelerini bekliyor.

ŞAHIS FİRMALARINDA T.C. KİMLİK KARTI YETERLİ

Şahıs firmalarını temsil eden gerçek kişiler açısından ise oy kullanma süreci daha farklı olacak.

Duyuruda yer alan bilgilere göre şahıs firmalarını temsil eden gerçek kişilerin oy kullanabilmeleri için T.C. kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları yeterli olacak.

Böylece gerçek kişi niteliğindeki üyeler, kimliklerini ibraz ederek seçim sürecine katılabilecek.

SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ SEÇİM GÜNÜ HİZMET VERECEK

ATSO tarafından yapılan açıklamada seçim günü üyelerin işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla Sicil Müdürlüğü’nün aralıksız hizmet vereceği de bildirildi.

Bu uygulamanın özellikle seçim günü belge ve sicil işlemleriyle ilgili ihtiyaçların karşılanması açısından önem taşıdığı belirtildi.

Seçim sürecinde üyelerin gerekli kontrolleri zamanında yapmaları ve mümkün olduğunca seçim saatleri içerisinde işlemlerini tamamlamaları bekleniyor.

ATSO HİZMET BİNASI’NDA SEÇİM HAREKETLİLİĞİ YAŞANACAK

1 Ekim Perşembe günü ATSO Hizmet Binası, Aksaray iş dünyasının seçim hareketliliğine sahne olacak.

Oda üyeleri belirlenen saatler içerisinde sandık başına giderek yeni dönem organlarının oluşumuna katkı sunacak. Seçim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Aksaray’ın ticaret ve sanayi hayatında oda bünyesinde görev yapacak yeni dönem temsilcileri belli olacak.

ATSO, kentte faaliyet gösteren çok sayıda işletme ve iş insanını temsil eden önemli meslek kuruluşlarından biri olarak, Aksaray’ın ekonomik ve ticari gündeminde önemli bir konumda bulunuyor.

Bu nedenle gerçekleştirilecek organ seçimleri, yalnızca oda içerisindeki yönetim süreci açısından değil, Aksaray iş dünyasının temsil mekanizmaları bakımından da önem taşıyor.

“GEREKLİ RESMİ BELGELER YANINIZDA OLSUN”

ATSO yönetimi, seçim sürecine ilişkin yaptığı duyuruda üyelerin gerekli resmi belgeleri yanlarında bulundurmaları konusunda hassasiyet gösterilmesini istedi.

Oda tarafından yapılan açıklamada, “Aksaray iş dünyasının geleceğini belirleyecek olan bu önemli süreçte, tüm üyelerimizin seçim günü gerekli resmi belgelerini yanlarında bulundurarak oylarını kullanmalarını bekliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Bu kapsamda özellikle tüzel kişi temsilcilerinin yetki belgesi veya seçime özgü e-Sicil tasdiknamesi konusunda hazırlıklı olması gerektiği hatırlatıldı.

SEÇİM İÇİN KRİTİK TARİH: 1 EKİM 2026

ATSO organ seçimlerinde gözler artık 1 Ekim 2026 Perşembe gününe çevrildi.

Aksaray iş dünyasının temsilcilerinin sandık başına gideceği seçimlerde oy verme işlemi 09.00-17.00 saatleri arasında ATSO Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek.

Seçime katılacak üyelerin, oy kullanma şartlarını ve gerekli belgeleri önceden kontrol etmeleri, seçim günü herhangi bir sorun yaşamamaları açısından önem taşıyor.

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası’nda yeni dönem organlarının şekilleneceği seçim süreci için geri sayım başlarken, 1 Ekim Perşembe günü Aksaray iş dünyasının gözü ATSO Hizmet Binası’nda olacak.