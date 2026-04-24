Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü, Merkez İlçe Karataş Köyü’nde 2026 Yılı Yatırım Programı kapsamında yürütülen çalışmalarla yeni içme suyu kuyusunu faaliyete alarak isale hattı, enerji nakil hattı, 50 KVA trafo ve terfi binasını tamamladı; böylece köyün uzun süredir devam eden içme suyu sorunu çözüme kavuşturuldu.

İÇME SUYU SORUNU TARİH OLDU

Aksaray İl Özel İdaresi, kırsal altyapı yatırımları kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Merkez İlçe’ye bağlı Karataş Köyü’nde 2026 Yılı Yatırım Programı doğrultusunda başlatılan içme suyu projesi tamamlandı.

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarla köyde açılan yeni içme suyu kuyusu faaliyete geçirilirken, bölgenin su ihtiyacını karşılayacak altyapı sistemi de devreye alındı.

KAPSAMLI ALTYAPI ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Proje kapsamında yalnızca kuyu açılmasıyla sınırlı kalınmadı. Köyün içme suyu ihtiyacının sürdürülebilir şekilde karşılanabilmesi için kapsamlı bir altyapı çalışması yürütüldü.

Bu kapsamda:

İsale hattı bağlantısı,

Enerji nakil hattı,

50 KVA kapasiteli trafo,

Terfi binası yapımı,

çalışmaları eksiksiz şekilde tamamlanarak sistem devreye alındı.

Yetkililer, yapılan çalışmalarla birlikte suyun kaynaktan depolama ve dağıtım sistemine kadar kesintisiz şekilde ulaştırılmasının sağlandığını belirtti.

KÖYÜN SU İHTİYACI GÜVENCE ALTINDA

Gerçekleştirilen yatırım ile Karataş Köyü’nün uzun süredir devam eden içme suyu sorunu ortadan kaldırıldı. Yeni sistem sayesinde köy halkının temiz ve kesintisiz içme suyuna erişimi güvence altına alındı.

Altyapının modernize edilmesiyle birlikte, özellikle yaz aylarında yaşanan su yetersizliği ve basınç sorunlarının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

KIRSAL YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR

Aksaray İl Özel İdaresi’nin kırsal kalkınma ve altyapı projeleri kapsamında il genelinde benzer çalışmaların sürdüğü ifade ediliyor. Köylerin yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik içme suyu, yol ve enerji yatırımlarının planlı şekilde devam ettiği bildirildi.

HİZMET KALİTESİ ARTIRILIYOR

Yetkililer, yapılan yatırımların sadece bugünü değil, uzun vadeli altyapı güvenliğini de hedeflediğini vurguladı. Bu kapsamda kırsal bölgelerde yaşam kalitesinin artırılması ve temel altyapı hizmetlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Karataş Köyü’nde tamamlanan içme suyu projesiyle birlikte bölgedeki en temel ihtiyaçlardan biri daha karşılanmış oldu. Önümüzdeki süreçte benzer projelerin Aksaray genelinde devam etmesi ve kırsal altyapının daha da güçlendirilmesi bekleniyor.