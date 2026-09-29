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Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Son yayımlanan İl Müftüleri Kararnamesi ile Manisa Yunusemre İlçe Müftülüğü görevinden Aksaray İl Müftülüğü görevine atanan Ali Efe, 28 Eylül 2026 Pazartesi günü itibarıyla görevine başladı. Müftülük personeli tarafından karşılanan Efe, düzenlenen programın ardından görevine resmen başladı ve ilk gününde kurum çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İL MÜFTÜSÜ ALİ EFE’YE GÖREVİNİN İLK GÜNÜNDE KARŞILAMA

Aksaray İl Müftülüğü’nde yeni bir dönem başladı. Son yayımlanan İl Müftüleri Kararnamesi kapsamında Aksaray İl Müftülüğü görevine atanan Ali Efe, görevine başlamasının ardından müftülük personeliyle bir araya geldi.

28 Eylül 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilen karşılama programında İl Müftüsü Ali Efe, Müftü Yardımcıları, Şube Müdürleri ve müftülük daire personeli tarafından karşılandı.

Müftülük binasında gerçekleştirilen karşılamanın ardından program İl Müftülüğü makamında devam etti.

KUR’AN-I KERİM TİLAVET EDİLDİ, DUA YAPILDI

Göreve başlama programında İl Müftü Vekili Mahmut Çelikoğlu tarafından Kur’an-ı Kerim tilavet edildi. Yapılan tilavetin ardından dua edildi.

Programın devamında İl Müftüsü Ali Efe’ye, müftülük görevinin sembollerinden olan cübbe ve sarık giydirildi.

Gerçekleştirilen programla birlikte Ali Efe, Aksaray İl Müftüsü olarak görevine resmen başlamış oldu.

“BİRLİK, BERABERLİK, SAMİMİYET VE İSTİŞARE” VURGUSU

Aksaray’da görev yapacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müftüsü Ali Efe, görev sürecinde birlik ve beraberlik içerisinde çalışmanın önemine dikkat çekti.

İl Müftüsü Efe, görev anlayışını ifade ederken şu duayı yaptı:

“Rabbim bizleri; birlik, beraberlik, samimiyet ve istişare içerisinde şehrimize ve din-i mübin-i İslama hayırlı hizmetler yapmaya muvaffak eylesin.”

Efe’nin bu ifadeleri, görevi süresince kurum içi koordinasyon, istişare ve ortak çalışma anlayışına verdiği önemi ortaya koydu.

İLK GÜNÜNDE PERSONELLE TANIŞTI

İl Müftüsü Ali Efe, görevinin ilk gününü kurum personeliyle tanışmaya ve Aksaray’daki mevcut çalışmalar hakkında bilgi almaya ayırdı.

Müftülük bünyesinde görev yapan personelle bir araya gelen Efe, kurumun yürüttüğü çalışmalar, devam eden faaliyetler ve il genelindeki din hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Gerçekleştirilen görüşmelerde müftülüğün mevcut çalışma alanları, il genelinde sürdürülen din hizmetleri ve kurumun faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

AKSARAY’DA DİN HİZMETLERİ YENİ DÖNEMDE SÜRDÜRÜLECEK

İl Müftülüğü bünyesinde yürütülen çalışmalar; cami ve Kur’an kursu hizmetlerinden vatandaşlara yönelik dini rehberlik faaliyetlerine, din görevlilerinin koordinasyonundan çeşitli sosyal ve kültürel çalışmalara kadar geniş bir alanda devam ediyor.

Görevine başlayan İl Müftüsü Ali Efe’nin, önümüzdeki süreçte müftülük personeliyle birlikte Aksaray genelindeki mevcut din hizmetlerini değerlendirmesi ve çalışmaların koordinasyonunu sağlaması bekleniyor.

Efe’nin ilk gününde kurum personeliyle gerçekleştirdiği görüşmeler de bu kapsamda önemli bir başlangıç oluşturdu.

AKSARAY’DA YENİ GÖREV SÜRECİ

Manisa Yunusemre İlçe Müftüsü olarak görev yaparken Aksaray İl Müftülüğü görevine atanan Ali Efe, yeni görev yeri Aksaray’da mesaisine başladı.

Görevine yapılan resmi karşılamanın ardından başlayan Efe, önümüzdeki dönemde Aksaray İl Müftülüğü bünyesinde sürdürülen çalışmalara başkanlık edecek.

İl Müftüsü Ali Efe’nin göreve başlama programında özellikle birlik, beraberlik, samimiyet ve istişare vurgusu yapması dikkat çekti.

Aksaray İl Müftülüğü’nde yeni görev döneminin ilk adımı, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla atılırken, İl Müftüsü Ali Efe de görevinin ilk gününde kurum personeliyle tanışarak Aksaray’daki din hizmetleri hakkında bilgi aldı.