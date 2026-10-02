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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray’da kamuoyuna yönelik değerlendirmeleriyle bilinen Orhan Aydın, Aksaray Valisi Murat Duru’ya hitaben yayımladığı açık mektupta kentin güvenlik, uyuşturucu, asayiş, cezaevi, tarım arazileri ve şehirleşme başlıklarında kapsamlı bir değerlendirme yapılması çağrısında bulundu. Aydın, geçmiş yıllarda gerçekleştirilen cezaevi yatırımı ve sonrasında kentte yaşandığını ileri sürdüğü gelişmeleri gündeme taşıyarak, “Her olayın arka planını göreceğinizden hiç şüphem yoktur” ifadelerini kullandı.

AKSARAY’DA GÜVENLİK TARTIŞMASINI GÜNDEME TAŞIYAN AÇIK MEKTUP

Aksaray’da Orhan Aydın tarafından kaleme alınan ve Aksaray Valisi Murat Duru’ya hitaben yayımlanan açık mektup, kentte güvenlik ve asayiş tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Aydın, mektubunda Aksaray’ın son yıllardaki gelişimini değerlendirirken özellikle kentte bulunan büyük ölçekli cezaevi yatırımı, suç ve uyuşturucu vakaları, şehir nüfusundaki değişim ve güvenlik algısı üzerinden çeşitli iddialar ve eleştiriler ortaya koydu.

Açıklamalarının önemli bölümünü Vali Duru’ya doğrudan hitap ederek yapan Aydın, yeni dönemde kentin güvenlik meselelerinin bütün yönleriyle ele alınması çağrısında bulundu.

“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK CEZAEVİNİN TEMELİ AKSARAY’DA ATILDI”

Orhan Aydın, mektubunda geçmiş dönemde Aksaray’da gerçekleştirilen cezaevi yatırımına dikkat çekti.

Aydın, dönemin Cumhuriyet Başsavcısı, Belediye Başkanı ve Rektörünün de katıldığı bir programla cezaevi yatırımının temelinin atıldığını belirterek, tesisin Konya-Aksaray yolu güzergâhında ve tarım arazileri üzerinde inşa edildiğini ileri sürdü.

Cezaevinin kent üzerindeki etkilerinin yalnızca güvenlik boyutuyla değerlendirilmemesi gerektiğini savunan Aydın, özellikle yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin yakınlarının kentteki sosyal ve ekonomik hayata etkilerinin de önceden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Aydın, geçmiş dönemde bu konuda kamuoyunun yeterince bilgilendirilmediğini iddia ederek, bilim insanları, hukukçular, üniversite çevreleri ve siyasetçilerin daha kapsamlı bir değerlendirme yapması gerektiğini savundu.

“AKSARAY’IN GÜVENLİK DURUMU MASAYA YATIRILMALI”

Açık mektubunda Aksaray’ın güvenlik durumuna ilişkin sert değerlendirmelerde bulunan Aydın, kentin bugün ateşli silah, uyuşturucu, gasp ve mülkiyetle ilgili suçlar başta olmak üzere çeşitli sorunlarla karşı karşıya olduğunu ileri sürdü.

Ayrıca kentte suç geçmişi bulunan kişilerin ikamet oranlarında artış yaşandığını ve nüfus profilinde değişim meydana geldiğini iddia eden Aydın, üniversite öğrencilerinin de çeşitli risklerle karşı karşıya kalabileceğini savundu.

Bu iddiaların özellikle yetkili kurumlar tarafından resmi veriler üzerinden değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Aydın, Vali Duru’ya Aksaray’ın ilçelerindeki uyuşturucu vakalarının da ayrı ayrı incelenmesi çağrısında bulundu.

İLÇELERDEKİ UYUŞTURUCU VAKALARINA DİKKAT ÇEKTİ

Aydın’ın mektubunda öne çıkan başlıklardan biri de uyuşturucuyla mücadele oldu.

Aydın, Aksaray’ın yalnızca kent merkezinin değil, en küçük ilçelerinin dahi uyuşturucu vakaları açısından incelenmesi gerektiğini belirterek, mevcut durumun resmi istatistikler ve saha verileri üzerinden değerlendirilmesini istedi.

Bu noktada kolluk birimleri, adli makamlar ve ilgili kamu kurumlarının açıklayacağı resmi verilerin, kentteki güvenlik tablosunun ortaya konulması açısından önem taşıdığı değerlendiriliyor.

“ASAYİŞTEKİ YÜZDE 1’LİK İYİLEŞME” SÖZLERİNİ GÜNDEME GETİRDİ

Orhan Aydın, mektubunda önceki dönemlerde gerçekleştirilen asayiş bilgilendirme toplantılarına da atıfta bulundu.

Aydın, selef Vali döneminde yapılan yıllık asayiş değerlendirmesinde Aksaray’ın asayiş durumunun yıllık bazda yüzde 1 iyileştiğine ilişkin açıklamayı eleştirel bir yaklaşımla değerlendirdi.

Aydın’a göre kentteki güvenlik sorunlarının yalnızca genel yüzdelik değişimler üzerinden değil, suç türleri, ilçeler, nüfus hareketleri ve olayların niteliği üzerinden ayrıntılı biçimde incelenmesi gerekiyor.

Bu değerlendirmelerin resmi asayiş ve adli istatistiklerle birlikte ele alınmasının, Aksaray’ın güvenlik tablosunun daha sağlıklı ortaya konulmasına katkı sağlayacağı ifade ediliyor.

“AKSARAY’IN TARİHİ KİMLİĞİ GÖLGEDE KALMAMALI”

Mektubunda Aksaray’ın tarihsel kimliğine de geniş yer veren Aydın, kentin Selçuklu dönemindeki önemine dikkat çekti.

Aksaray’ın tarihi şahsiyetleri ve kültürel mirası üzerinden yeni bir şehir kimliği oluşturulması gerektiğini savunan Aydın, kentin yalnızca güvenlik başlıklarıyla gündeme gelmemesi gerektiğini belirtti.

Aydın, şehir girişlerinde Aksaray’ın tarihî şahsiyetlerini ve geçmişteki önemini anlatan tanıtım çalışmalarının yapılabileceğini ifade ederek çeşitli isimleri örnek gösterdi.

Bu kapsamda Piri Mehmet Paşa, Zembilli Ali Efendi, Genç Osman ve Sultan Kılıçarslan gibi tarihî şahsiyetlere atıfta bulunan Aydın, Aksaray’ın tarihi ve kültürel kimliğinin şehir tanıtımında daha güçlü şekilde kullanılmasını önerdi.

VALİ DURU’YA “AYNI MESAFE” VURGUSU

Açık mektubunun son bölümünde Vali Murat Duru’nun görev ve sorumluluklarına dikkat çeken Aydın, valilik makamının kentteki bütün kesimlere eşit mesafede olması gerektiğini ifade etti.

Aydın, farklı meslek grupları, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar ve kamu kurumları arasında ayrım yapılmadan kentin bütün sorunlarının dinlenmesi gerektiğini savundu.

Mektubunda Aksaray’da üst düzey bürokratların kente gelişlerinde kendilerini sürekli takip eden ve çeşitli ortamlarda görünür olmaya çalışan bir grubun bulunduğunu da ileri süren Aydın, Vali Duru’ya bu tür çevrelerin dışında farklı kesimlerden de bilgi alınması çağrısında bulundu.

Aydın, söz konusu bölümde şu ifadeleri kullandı:

“Lütfen! Mesleki tecrübenizle, her olayın arka planını göreceğinizden hiç şüphem yoktur!”

“SİZ ÖZELLİKLİ BİR MAKAMI, VATAN GÖREVİNİ TEMSİL EDİYORSUNUZ”

Açık mektubunu Vali Duru’ya yönelik destek mesajıyla tamamlayan Orhan Aydın, valilik makamının devlet açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı.

Aydın, Vali Duru’nun her meslek grubuna, siyasi partiye, vatandaşa, sivil toplum kuruluşuna ve kuruma aynı mesafede yaklaşması gerektiğini belirterek, Aksaray’ın sorunlarının farklı kesimlerden dinlenmesinin önemine dikkat çekti.

Mektubunun sonunda Vali Duru’ya başarı dileyen Aydın, “Siz özellikli bir makamı, vatan görevini temsil ediyorsunuz” ifadelerini kullandı ve “Allah yar ve yardımcınız olsun” sözleriyle açıklamasını tamamladı.

AÇIK MEKTUP YENİ BİR TARTIŞMANIN KAPISINI ARALADI

Orhan Aydın’ın açıklamaları, Aksaray’da cezaevi yatırımı, kentleşme, güvenlik, uyuşturucuyla mücadele, nüfus hareketleri ve şehrin tarihî kimliği gibi birbirinden farklı başlıkları aynı zeminde tartışmaya açtı.

Mektupta yer alan suç ve güvenlik konularındaki değerlendirmeler Aydın’ın iddia ve görüşleri niteliğinde bulunurken, söz konusu iddiaların kamuoyunda sağlıklı biçimde değerlendirilebilmesi için ilgili kurumların güncel resmi verilerinin ortaya konulması önem taşıyor.

Özellikle uyuşturucu, ateşli silah, gasp, adli olaylar ve diğer asayiş başlıklarında Aksaray’ın mevcut durumunun ortaya konulmasında; emniyet ve jandarma istatistikleri, adli veriler, nüfus hareketleri ve ilgili kamu kurumlarının açıklamalarının birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.

Açık mektubun dikkat çeken bir diğer yönü ise, Aksaray’ın güvenlik tartışmasının yanı sıra şehir planlaması, tarım arazilerinin kullanımı, ceza infaz kurumlarının kentlere etkisi ve tarihî-kültürel kimliğin korunması gibi uzun vadeli meselelerin de kamuoyunun gündemine taşınması oldu.

Önümüzdeki süreçte Aksaray’ın güvenlik ve asayiş durumuna ilişkin resmi verilerin paylaşılması ve kentteki ilgili kurumların değerlendirmeleri, kamuoyunda gündeme gelen bu iddiaların daha somut bir zeminde tartışılmasına imkân sağlayabilir.