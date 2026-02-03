Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2025-2026 eğitim öğretim yılına yönelik çalışmalarını kapsamlı bir değerlendirme toplantısıyla ele aldı. İl Müdürü Aslan Yıldız başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; ilçe müdürleri, hizmet ve yurt müdürleri ile birim amirleri katılım sağladı.

Toplantının ana gündemini, 2025-2026 eğitim öğretim yılı güz döneminde yürütülen faaliyetlerin ayrıntılı değerlendirilmesi ile bahar döneminde hayata geçirilmesi planlanan projeler ve etkinlikler oluşturdu. İl genelinde gençlik, spor ve yurt hizmetlerinin mevcut durumu tüm yönleriyle masaya yatırılırken, sahadan gelen geri bildirimler de dikkate alındı.

İl Müdürü Aslan Yıldız, toplantıda yaptığı değerlendirmede; gençlere sunulan hizmetlerin niteliğinin artırılmasının öncelikli hedefleri arasında yer aldığını vurguladı. Yıldız, spor tesislerinden gençlik merkezlerine, yurt hizmetlerinden sosyal ve kültürel faaliyetlere kadar her alanda planlı, verimli ve sürdürülebilir bir çalışma anlayışı benimsediklerini ifade etti.

Bahar dönemine yönelik planlamalar kapsamında;

Gençlere yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin çeşitlendirilmesi,

Yurt hizmetlerinde kalite ve memnuniyetin artırılması,

Sporcu gelişimini destekleyen projelerin yaygınlaştırılması,

İlçelerdeki faaliyetlerin daha etkin ve koordineli yürütülmesi

gibi başlıklar üzerinde duruldu.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve önerilerin değerlendirilmesinin ardından, Aksaray’da gençlik ve spor alanında daha güçlü, daha kapsayıcı bir dönem hedefiyle sona erdi.