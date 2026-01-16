Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nda yeni bir dönem resmen başladı. Yapılan seçimlerin ardından oda başkanlığına seçilen Emre Güler, mazbatasını alarak görevine başladı. Yönetim kurulu üyeleri ve yol arkadaşlarıyla birlikte mazbatasını teslim alan Güler, ardından odaya geçerek yeni dönemin ilk adımını attı.

Mazbata töreni sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Emre Güler, kendisine ve ekibine duyulan güvenden dolayı Aksaray esnafına teşekkür etti. Güler, bu görevin kendileri için büyük bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, seçim sürecinde verdikleri sözlerin arkasında duracaklarını ifade etti.

“Bugün mazbatamızı alarak resmen görevimize başladık. Yönetim kurulumuz ve yol arkadaşlarımızla birlikte mazbatamızı teslim alıp odamıza geçerek ilk adımımızı attık. Bu görevi bizlere layık gören tüm esnafımıza gönülden teşekkür ediyorum” diyen Güler, yeni dönemin temel felsefesini de net bir şekilde ortaya koydu.

Başkan Güler, “Biz bu yola bir sözle çıktık: Esnafı, esnaf yönetecek” ifadelerini kullanarak, oda yönetiminde katılımcı ve kapsayıcı bir anlayışı esas alacaklarını dile getirdi. Şeffaf, adil ve üretken bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini belirten Güler, esnafın sorunlarını yakından bilen, sahadan kopuk olmayan ve çözüm odaklı bir oda yapısı inşa etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yeni dönemde kapısı herkese açık, sözü esnafın olan bir yönetim anlayışını hayata geçireceklerini vurgulayan Güler, “Omuz omuza verdiğimiz yol arkadaşlarımızla birlikte; odamızı birlikte yönetecek, birlikte büyüteceğiz” dedi. Esnafın yalnızca sorunlarını dile getiren değil, aynı zamanda çözüm üreten bir oda beklentisi içinde olduğunu ifade eden Güler, bu beklentilere karşılık vereceklerini kaydetti.

Açıklamasının sonunda temennilerini de paylaşan Başkan Emre Güler, “Rabbim çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmesin, hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Aksaray Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nda başlayan yeni dönemin, kent esnafı açısından daha etkin, daha güçlü ve daha kapsayıcı bir temsil süreci oluşturması bekleniyor.