Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Emniyet, yalnızca güvenliğin değil; sevginin ve toplumsal duyarlılığın da adresi olduğunu bir kez daha gösterdi.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü, toplumun her kesimine dokunan sosyal sorumluluk anlayışıyla anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. İl Emniyet Müdürü Sn. Bekir Demir, Aksaray Down Sendromlular Derneği Başkanı Öğretim Üyesi Sn. Reyhan Yılmaz, dernek üyeleri ve Ahmet Eymen Sütemen’i makamında misafir etti.

Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, Emniyet Müdürü Bekir Demir, Ahmet Eymen ile yakından ilgilenerek onunla uzun süre sohbet etti. Ziyaret sırasında Ahmet Eymen’e oyuncak hediye eden Demir, bu anlamlı jestiyle hem Ahmet Eymen’in yüzünü güldürdü hem de özel bireylerin toplumsal yaşamda her zaman desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Dernek Başkanı Sn. Reyhan Yılmaz, Aksaray Emniyet Müdürlüğü’nün engelli bireylere yönelik duyarlılığından duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür buluşmaların hem farkındalık oluşturduğunu hem de özel bireyler ve aileleri için büyük moral kaynağı olduğunu ifade etti.

İl Emniyet Müdürü Bekir Demir ise yaptığı değerlendirmede, “Toplumun her ferdine dokunmak, özellikle de özel gereksinimli bireylerimizin yanında olmak bizim için bir görevdir. Emniyet teşkilatı olarak sadece güvenliği değil, sosyal sorumluluğu da önemsiyoruz,” ifadelerini kullandı.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona ererken; Aksaray Emniyet Müdürlüğü’nün insan odaklı yaklaşımı, bir kez daha takdir topladı.