Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray, 2025 yılında Türkiye genelinde yaşanan ekonomik dalgalanmalara rağmen girişimcilik ve yatırım konusunda güçlü bir performans sergiledi. Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) verilerine göre, kent genelinde yıl boyunca 422 yeni şirket kurulurken, 140 şirket faaliyetlerini sonlandırdı. Ortaya çıkan 282 net şirket artışı, Aksaray’ın ekonomik direncini ve yatırımcı güvenini bir kez daha gözler önüne serdi.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Koçaş, 2025 yılına ilişkin şirket kuruluş ve kapanış istatistiklerini değerlendirerek, Aksaray’ın zor şartlar altında dahi büyüme ivmesini koruduğunu vurguladı.

“KURULUŞLAR, KAPANIŞLARIN YAKLAŞIK ÜÇ KATI”

Başkan Koçaş yaptığı açıklamada, 2025 yılının ülke genelinde ekonomik belirsizliklerin yoğun hissedildiği bir dönem olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Tüm zorluklara rağmen Aksaray, girişimci ruhunu ve yatırım iştahını korumayı başarmıştır. İl genelinde 2025 yılı içerisinde 422 yeni şirketin kurulması, şehrimizin ekonomisine yeni bir soluk, yeni istihdam alanları ve artan üretim kapasitesi anlamına gelmektedir. Aynı dönemde 140 şirket kapanışı yaşanmış olsa da, kuruluş sayısının kapanışlardan yaklaşık üç kat fazla olması son derece önemlidir.”

“282 NET ŞİRKET KAZANIMI GÜÇLÜ BİR MESAJDIR”

Aksaray’ın net 282 şirket kazanımı elde ettiğini belirten Koçaş, bu tablonun tesadüf olmadığını ifade ederek şöyle devam etti:

“Bu başarı; hemşerilerimizin azmi, devletimizin sağladığı destek ve teşvikler ile ilimizin cazip yatırım ortamının bir sonucudur. Ortaya çıkan tablo, zor şartlara rağmen Aksaray’ın sanayi ve ticaret hayatında büyümeye devam ettiğinin, girişimcilerimizin pes etmediğinin en açık göstergesidir.”

ATSO’DAN YENİ DÖNEM MESAJI

ATSO olarak önümüzdeki süreçte de iş dünyasının yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Koçaş, bürokrasinin azaltılması ve yeni yatırımların teşvik edilmesi konusunda kararlı olduklarını dile getirdi:

“Önümüzdeki dönemde de yeni yatırımları teşvik etmeye, üyelerimizin önünü açmaya ve Aksaray’ı daha güçlü bir ekonomik yapıya kavuşturmaya devam edeceğiz. Şehrimiz bu ivmeyle çok daha güçlü yarınlara emin adımlarla yürümektedir.”

TEŞEKKÜR VE GÜVEN MESAJI

Başkan Koçaş, açıklamasının sonunda Aksaray ekonomisine katkı sunan tüm kesimlere teşekkür ederek sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Aksaray’ın kalkınmasında emeği geçen tüm girişimcilerimize, üyelerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Birlik ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”