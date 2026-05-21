Aksaray / Mahmut Şen / Yeniçağ



Kaza, Aksaray - Nevşehir karayolununda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, askeri araç iddiaya göre kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki boş araziye devrilerek yattı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan asker, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.