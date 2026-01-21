

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Mardin’in Nusaybin ilçesinde şanlı Türk bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen menfur saldırı, Aksaray’da büyük bir infiale yol açtı. Aziz Türk bayrağına uzanan kirli ellere karşı Aksaray esnafı ve halkı, ay-yıldızlı bayraklarla sokaklara çıkarak güçlü ve anlamlı bir duruş sergiledi. Kent genelinde oluşan bu milli refleks, “Aksaray tek yürek” sözünü bir kez daha somut şekilde ortaya koydu.

Bayrağın indirilmesine yönelik saldırının kamuoyuna yansımasının ardından Aksaray’da adeta bir bayrak seferberliği başladı. Çarşı merkezleri, cadde ve sokaklar, iş yerleri ve evler Türk bayraklarıyla donatıldı. Esnaf, dükkânlarının önüne astığı ay-yıldızlı bayraklarla hem saldırıyı lanetledi hem de devletin ve milletin yanında olduğunu güçlü bir şekilde ilan etti.

Vatandaşlar, Türk bayrağının yalnızca bir bez parçası olmadığını; bağımsızlığın, şehitlerin emaneti ve milletin namusu olduğunu vurgulayarak tepkilerini dile getirdi. Aksaraylılar, Nusaybin’de yaşanan saldırının tüm milleti hedef aldığını ifade ederken, provokasyonlara karşı birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Esnaf temsilcileri ve vatandaşlar yaptıkları açıklamalarda, “Bayrağımıza uzanan el, karşısında tüm Türk milletini bulur. Bugün Nusaybin’de indirilmeye çalışılan bayrak, Aksaray’da binlerce kez daha dalgalanmıştır” ifadelerini kullandı.

Aksaray’dan yükselen bu bayraklı çağrı, yalnızca bir tepki değil; aynı zamanda milli birlik, kardeşlik ve devlet-millet kaynaşmasının güçlü bir yansıması oldu. Ay-yıldız etrafında kenetlenen Aksaray halkı, teröre, provokasyona ve bölücülüğe asla geçit verilmeyeceğini bir kez daha haykırdı.

Yetkililer ise sağduyu çağrısında bulunarak, milletin değerlerine yönelik her türlü saldırının hukuk çerçevesinde karşılıksız kalmayacağını belirtti.

Aksaray bir kez daha gösterdi ki; bayrak söz konusuysa, bu şehir tek yürek, tek ses, tek duruştur.