Aksaray / Mahmut Şen / Yeniçağ



Aksaray–Ankara kara yolunda meydana gelen trafik kazasında yabancı plakalı bir otomobil kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada araçta bulunan iki kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Aksaray istikametine seyir halinde olan yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu Aksaray’a yaklaşık 15 kilometre kala yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Çarpmanın etkisiyle araç kullanılamaz hale geldi.



Kazada otomobilde bulunan E.R.E. ile Z.G.E. yaralandı. Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.