Aksaray Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bünyesinde, hizmet standartlarını yükseltmek ve çevreye yönelik farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen eğitim çalışmaları sürüyor. Hizmet İçi Eğitim Programı çerçevesinde personele yönelik farklı konularda bilgilendirme seminerleri gerçekleştirildi. Eğitimlerde “Hastane Atık Yönetimi”, “Sıfır Atık Projesi” ve “Çevre Kirliliği” başlıkları üzerinde duruldu.

Program kapsamında sağlık tesislerinde ortaya çıkan atıkların doğru yöntemlerle ayrıştırılması, çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi ve sürdürülebilir çevre politikalarının önemi hakkında katılımcılara detaylı bilgiler aktarıldı.

Yetkililer, sağlık kurumlarında çevre hassasiyetinin artırılmasının hem çalışanların güvenliği hem de toplum sağlığı açısından önemli olduğuna vurgu yaptı. Ayrıca sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılmasıyla doğal kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasının amaçlandığı belirtildi. Merkezde benzer hizmet içi eğitim faaliyetlerinin belirlenen takvim doğrultusunda devam edeceği ifade edildi.