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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Valiliği öncülüğünde, Aksaray Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Çalıştayı, kentin deprem, kuraklık, obruk ve eski yapı stoku gibi kritik risklerini bilimsel veriler ışığında değerlendirmek üzere başladı. İki gün sürecek çalıştay sonunda hazırlanacak 2027-2031 İRAP raporu, Aksaray’ın afetlere karşı daha dirençli hale gelmesi için yol haritası olacak.

AKSARAY’IN GELECEĞİNİ İLGİLENDİREN KRİTİK ÇALIŞTAY BAŞLADI

Aksaray’da afetlere karşı hazırlık çalışmalarında yeni bir dönemin kapısını aralayacak İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Çalıştayı, yoğun katılımla başladı. Aksaray Valiliği koordinasyonunda, Aksaray Üniversitesi (ASÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştay, 2027-2031 döneminde uygulanacak afet risk azaltma stratejilerinin belirlenmesini hedefliyor.

ASÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen açılış programına Aksaray Valisi Murat Duru, ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, AFAD İl Müdürü Adil Arslan, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kamu kurumlarının yöneticileri, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Çalıştay boyunca Aksaray’ın mevcut riskleri bilimsel verilerle analiz edilirken, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve uygulanabilir çözüm önerilerinin ortaya konulması amaçlanıyor.

Vali Murat Duru: “Güçlü Yönlerimizi Güçlendireceğiz, Zayıf Yönlerimizi Azaltacağız”

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Aksaray Valisi Murat Duru, afet yönetiminde bilimsel yaklaşımın vazgeçilmez olduğuna dikkat çekti.

Üniversitenin bilimsel birikiminin kamu kurumlarıyla ortak çalışmasının önemine vurgu yapan Duru, Aksaray’ın tüm yönleriyle doğru analiz edilmesi gerektiğini belirtti.

“Bilim yuvasında, ilim yuvasında Aksaray Valiliğimiz, Rektörlüğümüz ve AFAD koordinasyonunda böyle bilimsel bir çalıştayın yapılması çok kıymetli. Çünkü hepimiz Aksaray’da yaşıyoruz. Aksaray’ın güçlü ve zayıf yönlerini bilmemiz gerekiyor. Güçlü yönlerimizi daha da güçlendireceğiz, zayıf yönlerimizi ise azaltacağız.”

“DEPREM RİSKİ SADECE HARİTALARLA DEĞERLENDİRİLEMEZ”

Vali Duru, Aksaray’ın deprem riskinin yalnızca fay haritalarındaki sınıflandırmalarla değerlendirilemeyeceğini ifade ederek, kentin yapı stoğu, zemin özellikleri ve yerleşim planlarının da dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Hazırlanacak yeni İRAP raporunun yalnızca teorik bir belge olmayacağını belirten Duru, ortaya çıkacak kararların takipçisi olacaklarını vurguladı.

İki gün sürecek çalıştayın sonunda oluşturulacak planın, Aksaray’ın afetlere karşı hazırlık kapasitesini güçlendireceğini ifade etti.

REKTÖR PROF. DR. ALPAY ARIBAŞ: “AFETLER KAÇINILMAZ, TEDBİR HAYAT KURTARIR”

Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, afetlerin engellenemeyeceğini ancak etkilerinin doğru planlamayla büyük ölçüde azaltılabileceğini söyledi.

Afetlerden edinilen tecrübelerin hazırlıklı olmanın önemini ortaya koyduğunu belirten Arıbaş, önleyici çalışmaların can ve mal kayıplarını azaltmada kritik rol oynadığını ifade etti.

“Tedbirlerin alınmış olması, gerekli önlemlerin ve hazırlıkların yapılması, afetlerin oluşturacağı tahribatı ve zararı azaltma ya da engelleme imkânı verecek.”

AKSARAY’IN KENDİNE ÖZGÜ RİSKLERİ VAR

Arıbaş, her ilin farklı afet karakteristiğine sahip olduğunu belirterek Aksaray’ın özellikle şu risklerle karşı karşıya bulunduğunu söyledi:

Deprem riski

Kuraklık

Yeraltı su seviyesinin düşmesi

Obruk oluşumları

İklim değişikliğine bağlı çevresel riskler

Kuraklığın son yıllarda Aksaray’ın en önemli sorunlarından biri haline geldiğini vurgulayan Arıbaş, yeraltı sularının yoğun kullanımının obruk oluşumlarını artırdığına dikkat çekti.

İRAP NASIL HAZIRLANACAK?

Rektör Arıbaş, iki günlük çalıştay boyunca uygulanacak yöntemi de ayrıntılarıyla anlattı.

İlk etapta Aksaray’ın mevcut durumu değerlendirilecek.

Ardından;

dünyadaki afet riskleri,

bu risklerin Aksaray’a etkileri,

alınabilecek önlemler,

kurumların görev paylaşımı masaya yatırılacak.

GZFT ANALİZLERİ YAPILACAK

Çalıştayın ikinci gününde ise kapsamlı GZFT Analizi gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda;

Güçlü yönler

Zayıf yönler

Fırsatlar

Tehditler tek tek değerlendirilecek.

Ayrıca farklı afet senaryoları üzerinde çalışılarak olası kriz durumlarına yönelik çözüm önerileri geliştirilecek.

AFAD İL MÜDÜRÜ ADİL ARSLAN: “KRİZ YÖNETİMİ YETMEZ, RİSK YÖNETİMİ ŞART”

AFAD İl Müdürü Adil Arslan, afet yönetiminin yalnızca müdahaleden ibaret olmadığını belirterek risk azaltmanın temel öncelik olması gerektiğini söyledi.

“KRİZ YÖNETİMİ TEK BAŞINA YETMEZ, ASIL OLAN RİSK YÖNETİMİDİR.”

Arslan, afet öncesinde yapılan hazırlıkların ekonomik kayıpları ve can kayıplarını önemli ölçüde azaltacağını ifade etti.

ESKİ YAPILAR DÖNÜŞTÜRÜLMELİ

Arslan’ın dikkat çektiği önemli başlıklardan biri de Aksaray’daki eski yapı stoku oldu.

Riskli yapıların belirlenmesi ve kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini belirten Arslan, ilgili kurumların ortak hareket etmesinin önemine vurgu yaptı.

OBRUK TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Çalıştayda özellikle Aksaray’ın son yıllarda sıkça gündeme gelen obruk riski üzerinde duruldu.

AFAD İl Müdürü Adil Arslan, yeraltı sularının kontrolsüz kullanımının obruk oluşumlarını hızlandırdığına dikkat çekerek şu uyarılarda bulundu:

Yeraltı suları kontrollü kullanılmalı.

Kaçak ve kontrolsüz kuyu açılması engellenmeli.

Tarımsal sulamada sürdürülebilir yöntemler yaygınlaştırılmalı.

Uzmanlara göre iklim değişikliği ve su kaynaklarının bilinçsiz kullanımı, obruk riskini artıran temel faktörler arasında yer alıyor.

ÖNCEKİ İRAP’TA KIRMIZI EYLEMLER TAMAMLANDI

AFAD İl Müdürü Arslan, 2022-2026 dönemini kapsayan önceki İRAP uygulamalarına ilişkin verileri de paylaştı.

Buna göre:

Başlık

Durum

Toplam eylem

125

Tamamlanan eylem oranı

%46

Kırmızı öncelikli eylemler

%100 tamamlandı

Arslan, yeni dönemde önceki kazanımların üzerine yeni çalışmalar eklenerek daha kapsamlı bir plan oluşturulacağını söyledi.

2027-2031 DÖNEMİNDE HANGİ RİSKLER ÖNCELİKLİ OLACAK?

Çalıştay kapsamında öne çıkan başlıklar şöyle sıralandı:

Deprem hazırlıkları

Kentsel dönüşüm

Kuraklıkla mücadele

Yeraltı su yönetimi

Obruk riskinin azaltılması

Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi

Bilimsel veri temelli planlama

Afet senaryolarına hazırlık

Bu başlıkların yeni dönemde hazırlanacak İRAP’ın temel eylem alanlarını oluşturması bekleniyor.

BİLİMSEL VERİLERLE DİRENÇLİ BİR AKSARAY HEDEFLENİYOR

Açılış konuşmalarının ardından akademisyenler tarafından çeşitli sunumlar gerçekleştirildi.

Çalıştay boyunca farklı disiplinlerden uzmanlar;

jeoloji,

şehir planlama,

iklim,

su yönetimi,

afet yönetimi alanlarında değerlendirmelerde bulunarak kurum temsilcileriyle ortak çalışma yürütüyor.

Hazırlanacak 2027-2031 İl Afet Risk Azaltma Planı’nın, yalnızca kamu kurumları için değil, Aksaray’ın gelecekteki şehirleşme politikaları, altyapı yatırımları ve afetlere hazırlık süreçleri açısından da önemli bir rehber olması hedefleniyor.

Yetkililer, afetlere dirençli bir şehir oluşturmanın yalnızca kurumların değil, tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekerken, çalıştay sonunda ortaya çıkacak yol haritasının Aksaray’ın daha güvenli ve daha hazırlıklı bir kent olmasına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.