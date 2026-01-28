Güne hızlı başlayanların en büyük problemi genelde aynı: “Sabah kahvaltıya zaman yok.” Ancak uzmanlara göre sağlıklı bir güne başlamak için uzun uzun mutfakta vakit geçirmek şart değil. Akşamdan birkaç dakikada hazırlanabilen pratik kahvaltılar, hem zamandan kazandırıyor hem de gün boyu daha tok hissetmeyi sağlıyor.

Son yıllarda özellikle çalışanlar ve öğrenciler arasında popülerleşen akşamdan hazırlık alışkanlığı, sabah stresini büyük ölçüde azaltıyor. İşte en kolay seçenekler:

Overnight yulaf

Süt veya yoğurtla hazırlanan yulaf karışımı, gece buzdolabında bekletiliyor. Sabah üzerine meyve ve kuruyemiş eklemek yeterli.

Yoğurt kaseleri

Yoğurt, granola ve meyve ile hazırlanan kaseler hem hafif hem de doyurucu bir alternatif sunuyor.

Chia puding

Chia tohumu ve sütle hazırlanan puding, sabaha hazır hale geliyor. Özellikle tatlı kahvaltı sevenler için ideal.

Yumurtalı muffin

Fırında topluca pişirilen mini yumurtalı muffinler, birkaç gün boyunca hızlı bir kahvaltı seçeneği olabiliyor.

Sandviç ve tost hazırlığı

Tam tahıllı ekmekle hazırlanan peynirli veya avokadolu sandviçler, sabah sadece çantaya atılacak şekilde önceden hazırlanabiliyor.

Beslenme uzmanları, bu tür pratik kahvaltıların özellikle yoğun tempoda güne daha dengeli başlamaya yardımcı olduğunu vurguluyor.