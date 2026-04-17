Kıymalı karnabahar yemeği, Türk mutfağının kış mevsimindeki en karakteristik tencere yemeklerinden biridir. Karnabaharın kendine has dokusunun, kavrulmuş kıyma ve domates salçası ile buluştuğu bu yemek, düşük kalori değerine karşılık yüksek lif ve protein içeriğiyle sağlıklı beslenme listelerinin başında yer alır. Genellikle yanında yoğurt veya pilav ile servis edilen bu yemek, hem ekonomik olması hem de doyuruculuğu ile bilinir. Ancak bu yemeğin gerçek lezzetini ortaya çıkarmak için temizleme aşamasından pişirme süresine kadar her adımın titizlikle uygulanması gerekir.

4 KİŞİLİK BİR SOFRA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

İdeal bir kıymalı karnabahar yemeği hazırlamak için malzemelerin tazeliği ve oranları büyük önem taşır. 4 kişilik bir aile yemeği için standart bir mutfakta şu malzemelerin bulundurulması yeterli olacaktır:

Orta boy bir adet taze karnabahar, yaklaşık 200 veya 250 gram kadar az yağlı dana kıyma, bir adet büyük boy yemeklik doğranmış soğan, iki diş ezilmiş sarımsak, bir yemek kaşığı domates salçası ve yarım yemek kaşığı biber salçası temel taşları oluşturur. Bunların yanı sıra yarım çay bardağı zeytinyağı veya tercihen bir yemek kaşığı tereyağı, bir adet küp doğranmış havuç ve yemeğin suyuna lezzet katması için bir adet orta boy patates eklemek yemeğin besleyiciliğini artıracaktır.

KARNABAHAR NASIL TEMİZLENMELİ VE HAZIRLANMALI?

Karnabahar yapısı gereği aralarında toz veya küçük canlılar barındırabilen bir sebzedir. Bu nedenle temizlik aşaması sağlık açısından kritiktir. Öncelikle karnabaharın yeşil yaprakları ayıklanmalı ve sebze küçük çiçeklerine bölünmelidir. Çok büyük parçalar iç kısımlarının çiğ kalmasına neden olurken, çok küçük parçalar pişerken dağılabilir.

Çiçeklerine ayrılan karnabaharlar, derin bir kapta hazırlanan sirkeli ve bol sulu karışımın içerisinde yaklaşık 15 dakika bekletilmelidir. Sirke, sebzenin dezenfekte edilmesini sağlarken aynı zamanda varsa yabancı maddelerin dökülmesine yardımcı olur. Süre sonunda sebzeler bol soğuk su ile durulanmalı ve süzülmeye bırakılmalıdır. Bazı aşçılar, karnabaharın o meşhur ağır kokusunu almak için haşlama suyuna bir miktar süt veya bir parça ekmek içi eklemeyi de önermektedir.

LEZZET VEREN BAHARATLAR VE PİŞİRME TEKNİKLERİ

Karnabahar yemeğinin kimliğini belirleyen unsurlardan biri de kullanılan baharatlardır. Klasik bir tarifte tuz ve karabiber olmazsa olmazdır. Ancak yemeğe derinlik katmak için bir çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı kimyon ve çok az miktarda zerdeçal eklenebilir. Özellikle kimyon, karnabaharın bazı bünyelerde yapabileceği gaz problemini minimize etmesiyle bilinir.

Pişirme işlemine önce soğan ve kıymayı kavurarak başlanmalıdır. Kıymalar suyunu çekip rengi döndüğünde salçalar eklenmeli ve salçanın kokusu çıkana kadar kavurma işlemine devam edilmelidir. Ardından havuçlar ve karnabaharlar tencereye alınır. Sebzeler kıymalı harçla bir iki tur çevrildikten sonra üzerini hafifçe geçecek kadar sıcak su ilave edilmelidir. Yemeğin kıvamının bozulmaması için çok fazla su eklemekten kaçınılmalı, sebzeler yumuşayana kadar kısık ateşte ve tencerenin kapağı kapalı şekilde pişirilmelidir. Pişme süresinin sonuna doğru sıkılacak birkaç damla limon suyu, sebzelerin renginin beyaz kalmasına yardımcı olur.