10 Ocak 2026 Cumartesi
Akşam yemeği için en sağlıklı 8 alternatif

Akşam yemeğinde ağır yemeklerden kaçınmak isteyenler için hafif, dengeli ve sağlıklı alternatifler bir arada. Sindirimi yormayan, geceyi daha rahat geçirmenizi sağlayan 8 pratik öneri.

Mercimek veya Sebze Çorbası


Çorba, özellikle geç saatlerde yemek yemek zorunda kalanlar için ideal bir tercihtir. Mercimek veya sebze çorbaları hem besleyici hem de hafiftir. Yanına ekmek eklemeden tüketildiğinde geceyi rahat geçirmenizi sağlar.

Izgara Tavuk & Bol Yeşillik

Izgara tavuk, yüksek protein içeriği sayesinde akşam saatlerinde uzun süre tok tutar. Yanına eklenecek bol yeşillikli bir salata ise sindirimi destekler ve gece şişkinliğini azaltır. Ağır soslardan kaçınmak yeterli.

Fırında Somon

Somon, omega-3 yağ asitleri sayesinde hem kalp sağlığını destekler hem de gece metabolizmasını yormaz. Fırında pişirildiğinde kızartmaya göre çok daha hafif olur. Yanına buharda sebze iyi bir eşlikçi.

Sebzeli Omlet


Sebzeli omlet, pratikliği ve doyuruculuğu ile akşam yemeklerinin kurtarıcısıdır. Mantar, kabak veya ıspanak gibi hafif sebzelerle hazırlandığında mideyi rahatsız etmez. Protein ve sebze dengesini kolayca sağlar.

Zeytinyağlı Sebze Yemeği


Zeytinyağlı sebzeler, akşam saatlerinde sindirimi en kolay seçeneklerden biridir. Kabak, pırasa ya da enginar gibi sebzeler mideyi yormaz. Bir kase yoğurtla birlikte dengeli bir akşam öğünü oluşturur.

Tam Buğday Lavaşla Sebzeli Dürüm

Tam buğday lavaş, beyaz ekmeğe göre daha uzun süre tok tutar. İçine eklenen bol sebze ve hafif bir proteinle dengeli bir öğün haline gelir. Evde kısa sürede hazırlanabilir olması da avantaj sağlar.

Yoğurt & Meyve Tabağı


Yoğurt, sindirimi destekleyen yapısıyla akşam saatleri için hafif ve ideal bir tercihtir. Yanına eklenecek mevsim meyveleri hem doğal tatlı ihtiyacını karşılar hem de lif ve vitamin alımını artırır. Aşırıya kaçmadan tüketildiğinde ferah ve tatmin edici bir akşam alternatifi sunar.

Bulgur & Sebze


Bulgur, lif açısından zengin olduğu için az porsiyonla doyurur. Sebzelerle birlikte tüketildiğinde kan şekerini dengeler ve gece açlık krizlerini önlemeye yardımcı olur. Porsiyon kontrolüyle rahat bir akşam yemeği olur.

Kaynak: Haber Merkezi
