Akşam yemeği için en sağlıklı 8 alternatif

Yoğurt & Meyve Tabağı



Yoğurt, sindirimi destekleyen yapısıyla akşam saatleri için hafif ve ideal bir tercihtir. Yanına eklenecek mevsim meyveleri hem doğal tatlı ihtiyacını karşılar hem de lif ve vitamin alımını artırır. Aşırıya kaçmadan tüketildiğinde ferah ve tatmin edici bir akşam alternatifi sunar.