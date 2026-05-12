Aksa Enerji tarafından yapılan açıklamaya göre, yılın ilk çeyreğinde global ölçekte çeşitlendirilmiş portföy yapısı, döviz bazlı gelir modeli ve disiplinli yatırım yaklaşımının desteğiyle güçlü operasyonel ve finansal performansını sürdürdü.

Buna göre Aksa Enerji, yılın ilk 3 ayında 565 milyon lira net dönem karı elde etti.

Şirketin konsolide gelirleri 10 milyar lira seviyesinde gerçekleşirken, faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 3,3 milyar lira kaydetti.

FAVÖK marjı ise yıllık bazda 4 puanlık artışla yüzde 33 seviyesine geldi.

Global ölçekte enerji arz güvenliği ve finansmana erişimin stratejik önemini koruduğu dönemde Aksa Enerji, coğrafi çeşitliliğin sağladığı portföy dengesi, yüksek operasyonel verimlilik ve öngörülebilir gelir yapısı sayesinde güçlü nakit akışı yaratmaya devam ettirdi.