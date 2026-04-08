Dünya çağpında milyonlarca izleyiciyi peşinden sürükleyen Cirque du Soleil, uzun bir aradan sorna rotasını yeniden Türkiye'ye çevirdi. Topluluğun en renkli ve dinamik yapımlarından biri olan OVO, 2026 baharında İstanbul'un sanat takvimine damga vurmaya hazırlanıyor. Toplamda 8 gösteriyle izleyici karşısına çıkacak olan dev prodüksiyonun biletleri, Biletinial üzerinden genel satışa açıldı.

MİKRO DÜNYANIN MAKRO EĞLENCESİ: OVO

Portekizce "yumurta" anlamına gelen OVO, izleyicileri ayaklarımızın altındaki gizli ekosisteme, yani böceklerin hareketli dünyasına davet ediyor. Alışılmışın dışındaki akrobasi disiplinlerini doğanın döngüsüyle harmanlayan gösteri, biyolojik çeşitliliği sahnede adeta bir görsel şölene dönüştürüyor. Dev bir ağaç formundaki sahne tasarımı ve Liz Vandal imzalı sıra dışı kostümler, izleyiciyi ilk andan itibaren atmosferin içine çekiyor.

RİTİM VE GÖRSELLİK BİR ARADA

Gösterinin ruhunu besleyen en önemli unsurlardan biri ise müzikler. Berna Ceppas tarafından hazırlanan ve bossa nova, samba, funk gibi türleri elektronik tınılarla buluşturan besteler, sahnede akan her harekete organik bir ritim katıyor. Gringo Cardia'nın imzasının taşıyan devasa dekorlar ise izleyicilere bir böceğin perspektifinden dünyaya bakma şansı sunuyor.

Gösteri takvimini sizin için aşağıya bıraktık.

Tarih: 21 – 24 Mayıs 2026

Mekan: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

Performans Sayısı: 8 Gösteri

Bilet Satış: Biletinial



Bu özel deneyim, hem çocukları hem de yetişkinleri doğanın büyüleyici ve bir o kadar da eğlenceli tarafıyla tanıştırmayı vaat ediyor.



