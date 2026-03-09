Konya’da bir ortaokulda yaşanan olayda milli halterci S.B.K. (20), kız kardeşine akran zorbalığı yapıldığı iddiasıyla iki öğrenciye şiddet uyguladı.

Olay, 3 Şubat’ta Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi’nde bulunan Adnan Hadiye Sürmegöz Ortaokulu’nda meydana geldi. Okulda öğrenim gören 14 yaşındaki İ.K.’nın, kilosu nedeniyle sınıf arkadaşı E.B.İ. tarafından alay edildiğini ailesine anlattığı iddia edildi.

Bu durum üzerine İ.K.’nın annesi ve ağabeyi S.B.K., okul yönetimiyle görüşmek için okula gitti. Görüşme sırasında koridorda bekleyen S.B.K. ile E.B.İ. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.B.K.’nın öğrenciye yumruk ve tekmeyle saldırdığı belirtildi. Kavgayı ayırmak için araya giren nöbetçi öğretmenin müdahalesi sırasında E.B.İ.’nin ikiz kız kardeşinin de olaya tepki gösterdiği, S.B.K.’nın bu öğrenciye de yumruk attığı öne sürüldü.

POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Öğretmenlerin araya girmesiyle taraflar ayrılırken, olay yerine çağrılan polis ekipleri S.B.K.’yı gözaltına aldı. Milli sporcu, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan S.B.K.’nın 17 yaşındayken halterde Avrupa şampiyonu olduğu öğrenildi.

OKUL MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

Okul müdürü R.Ş. ifadesinde, olay günü öğrencinin annesiyle müdür odasında görüşme yaptıklarını ve akran zorbalığı iddiasını değerlendirdiklerini belirtti.

Müdür R.Ş., koridordan gelen gürültü üzerine dışarı çıktığında nöbetçi öğretmenin kavgaya müdahale ettiğini gördüğünü ifade ederek, S.B.K.’ya yapılanın yanlış olduğunu söylediğini dile getirdi.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.