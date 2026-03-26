İkisinin de ortaokulda eğitim gördüğü belirtilen kız öğrenciler, caddede karşılaştı. Kızlardan biri, "Bugün benim seni dövesim var. Saçını duvardan duvara vurasım var. Sana ne dedim ben? Benim olana göz dikersen, gözlerini oyarım demedim mi?" diyerek, diğer akranının saçından tutup, yere yatırdı. Daha sonrada yüzüne bastı. Olay cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Darbedilen öğrencinin ailesinin şikayetçi olması üzerine aynı gün İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme, devamında da adli soruşturma başlatıldı. Kız öğrencilerin ifadeleri alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.