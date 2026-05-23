Mersin'in Tarsus ilçesinde, akrabalarına el sallayıp, yolun karşısına geçmek isteyen Ergin Yılmaz'a otomobil çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada yaralanan Yılmaz, tedaviye alındı.

Kaza, sabah saatlerinde, Mithat Paşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; eşiyle caddeye gelen Ergin Yılmaz, yolu kontrol ederken yakını olduğu öne sürülen kişinin seslenmesi üzerine dönüp ona bakarak el salladı.

Yılmaz, tanıdığıyla uzaktan selamlaşırken, yanındaki eşi yolun karşısına geçti. Yılmaz'a yola adımını attığı sırada, Hasan S. yönetimindeki 33 BED 957 plakalı otomobil çarptı. Yola savrulan Yılmaz, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunda kırıklar olduğu belirtilen Yılmaz, Mersin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.