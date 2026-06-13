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Kaynak: AA

Osmaniye Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'nde, akrabalar arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavgada pompalı tüfekle ateş açılması sonucu İrfan T. ve oğlu Yusuf T. ile akrabaları Sinan T. ve oğlu Alperen T. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan İrfan T. ve oğlu Yusuf T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, hafif yaralanan ve tedavilerinin ardından taburcu edilen Sinan T. ve oğlu Alperen T. ile kavgaya karışan 1 şüpheliyi gözaltına aldı.