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Kaynak: DHA

Kayseri’de akrabası S.K. tarafından bıçaklanan F.K. ağır yaralandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Bölükbaşı Caddesi’nde meydana geldi. Akraba oldukları belirlenen S.K. ile F.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında F.K., S.K. tarafından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan F.K., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Gözaltına alınan şüpheli S.K. ise polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.