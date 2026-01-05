Türkiye'de ünlülerden iş insanlarına, medya çalışanlarından sosyal medya fenomenlerine kadar uzanan uyuşturucu soruşturması her geçen gün daha da büyürken AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak'ın köşe yazarı İsmail Kılıçarslan sosyal medya hesabı üzerinden gelen çıkış dikkat çekti.

'RAP MÜZİK YAPIMCILARININ BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU...'

İsmail Kılıçarslan, Rap müzik yapımcılarının büyük çoğunluğunun "torbacı" olduğunu iddia etti ve "Rap yapımcılarının yüzde 80'i torbacı" ifadelerini kullandı.

Kılıçarslan'ın, Türkiye'deki her 10 rap müzik yapımcısından 8'inin "uyuşturucu torbacısı" olduğunu öne sürdüğü tepki yağan paylaşımı şöyle;

"Uyuşturucunun ne berbat bir şey olduğunu önce çocukluğumun Ankara Eski Garajlar'ında, ardından gençliğimin Kadıköy'ünün Akmar'ında ve sonra ofisimin olduğu Cihangir'de kavramıştım. O günlerden bugünlere "Allah kimseyi bununla imtihan etmesin" diye dua ederim.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlüleri gördükçe 'Aaa, o da mı kullanıyormuş' tepkileri görüyorum. Doğru tepki "tüh, o da düşmüş bu melanetin imtihanına" olmalı bence. Çünkü yazık, çok yazık.

Bilhassa dizi ve müzik sektöründe vicdanını çoktan yitirmiş menajer ve yapımcılar eliyle bu gençler bu illete düçar oluyorlar. 'Rap müzik yapımcısıyım' diye dolaşan 10 kişinin 8'inin aslında torbacı düzeyinde uyuşturucu temin ettiğini bilmeyen yoktur mesela. Oyuncu menajerleri için de durum aşağı yukarı böyle. Allah şifalarını versin bu genç insanların. Allah onları iyilerle karşılaştırsın. Kötülere de fırsat vermesin."