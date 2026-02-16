CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar ve ekonomideki kötü gidiş siyasetin gündeminin üst sıralarında yer almaya devam ederken erken seçim ihtimali masadaki yerini koruyor. Son anketlerde AKP’nin oy oranında düşüş görülürken CHP Genel Başkanı Özel düzenlediği mitinglerde erken seçim çağrısı yapmaya devam ediyor.

AKP’ye yakınlığı ile bilinen SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, son anket sonuçları ve sahada yaptığı gözlemler ışığında iktidara uyarılar yaptı.

İktidara yakınlığı ile bilinen gazeteci Taha Hüseyin Karagöz’ün YouTube kanalına konuk olan Bayrakçı, iktidarın seçim kazanma stratejisinde artık sadece kısa vadeli ekonomik manevraların yeterli olmayacağını, seçmen algısının adalet ve yaşam standartları üzerinden şekillendiğini ifade etti.

"EKONOMİK MANEVRALARIN SINIRINA GELİNDİ"

Haber metninde öne çıkan en kritik başlıklardan biri, ekonomideki mevcut durumun seçmen üzerindeki kalıcı etkisi oldu. Bayrakçı, "Ölçmediğin şeyi bilemezsin, bilmediğin şeyi yönetemezsin" diyerek başladığı analizinde, hükümetin geçmişte uyguladığı seçim öncesi iyileştirme politikalarının artık karşılık bulmayabileceğine dikkat çekti.

Bayrakçı, ekonomiye dair şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ekonomide genel bir toparlanma olmazsa, 'seçime 3 ay kala emekliye zam verip kurtarırız' noktası artık geçildi. O tür bir çıkış yolu kalmadı. Birikmiş bir enflasyon yükü ve 3-4 yıldır süregelen bir hırpalanma var. Seçime kısa süre kala yapılacak 'bomba' zamlar, bu sefer iktidarı kurtarmaya yetmeyebilir. Ekonominin gerçekten ve yapısal olarak toparlanması şart."

"BELEDİYE OPERASYONLARI TERS TEPİYOR"

Muhalefet partilerine, özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) belediyelerine yönelik hukuki süreçlerin seçmen nezdindeki yansımasını değerlendiren Bayrakçı, bu durumun AK Parti’ye puan kazandırmadığını belirtti. Yargı süreçlerinin "mağduriyet" algısını güçlendirdiğini savunan Bayrakçı, tutuklamaların siyasi bir enstrüman olarak görülmesinin risklerine değindi.

Bayrakçı, "Ben tutuklamalar konusunun AK Parti'ye yaramadığını düşünüyorum. Belediye takipleri ve yolsuzluk iddiaları üzerinden kurulan dil, beklenen algıyı oluşturmuyor. Aksine, 10 yıldır yargının bağımsızlığına dair yürütülen tartışmalar nedeniyle seçmen bu operasyonları 'baskı' olarak nitelendiriyor. İstatistiklere baktığımızda, il binası basılması veya kayyum tartışmaları sonrası CHP’nin oylarında artış gözlemliyoruz. Bu noktada çözüm, tutuksuz yargılama yönteminin esas alınmasıdır" dedi.

DIŞ POLİTİKA VE MİLLİYETÇİ SEÇMEN ETKİSİ

İktidarın avantajlı olduğu alanlara da değinen SONAR Başkanı, dış politikadaki gelişmelerin, özellikle Suriye ve terörle mücadele operasyonlarının milliyetçi seçmen üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu ifade etti. Ancak Bayrakçı, bu başarıların sandığa doğrudan yansımasının, ekonomik memnuniyet ve adalet algısıyla dengeleneceğini belirtti.