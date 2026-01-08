Son günlerde gündeme gelen siyasi transfer iddiaları kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in adı da öne çıktı.

TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in canlı yayında bazı büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarıyla temasların sürdüğünü söylemesi, kamuoyunda dikkat çekti.

Fatih Atik’in temas kurulduğu ilçelerden birinin İzmit olduğunu belirtmesi sonrası gözler İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e çevrildi. Hürriyet’in AKP’ye geçeceği yönünde iddialar ortaya atıldı.

HÜRRİYET’TEN AÇIKLAMA GELDİ

İşte Kocaeli gazetesinin haberine göre Fatma Kaplan Hürriyet, söz konusu iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Hürriyet, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade ederek kamuoyuna net bir yanıt verdi.

“DİL SÜRÇMESİNDEN KAYNAKLANIYOR”

Hürriyet, iddiaların İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bir ifade sırasında yaşanan dil sürçmesinden doğduğunu söyledi. Hürriyet, açıklamasında şunları söyledi,

“İzmir Büyükşehir yerine dil sürçmesiyle ‘İzmit Büyükşehir’ demesi üzerine ortaya atılan bir iddia. İzmit büyükşehir bile değil. Kale bile almıyorum.”