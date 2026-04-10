AK Parti iktidarının en güçlü savunucularından biri olarak bilinen Yeni Şafak, faiz politikası konusunda hükümetle yaşadığı görüş ayrılıklarını sürdürmeyi sürdürüyor. Yüksek faiz nedeniyle manşetlerinde sık sık Mehmet Şimşek’i eleştiren gazete, tepkisini bugün de manşetten göstermiş oldu.

Bugünkü manşetinde “Yüksek faizle üretim olmaz” diyen gazete, faizin yüzde 37 seviyelerinde bulunmasının büyümenin önündeki en büyük engel olduğunu vurguladı; yatırımcıların bekleme eğilimine girdiğini ve işletmelerin küçülme yoluna yöneldiğini aktardı.

FAİZİN YÖNÜNE DE DEĞİNDİLER

Gazete, bir yandan Şimşek’i eleştirirken diğer yandan hükümetin faiz politikasına da değindi. Haberde, hükümetin faizleri düşürmeyi kısa vadede planlamadığı ifade edildi.

“Faiz yüzde 37 seviyelerinde bulunuyor ve Merkez Bankası’nın bu yüksek faizi uzun süre aşağı çekmeyeceği anlaşılıyor. Yüksek faiz baskısı altında kalan sanayicinin bu koşullarda yatırım, istihdam, üretim ve ihracat gerçekleştirmesi ise mümkün görünmüyor.”