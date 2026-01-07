Yoğun kar yağışının yaşandığı Elazığ'da 36 saatten uzun bir süredir sular akmıyor.

Elazığlı yurttaşlar, AKP'nin yönetimindeki kent belediyesinin konuyla ilgili herhangi bir çalışmasının olmadığını öne sürdü.

ÇEŞME BAŞLARINDA KUYRUKLAR OLUŞTU

Elazığ Belediyesi, şehre su akışını sağlayan ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle Çaydaçıra, Abdullahpaşa, Sürsürü, Ataşehir ve Olgunlar mahallelerinde gün içinde su kesintisi uygulanacağını açıklamıştı. Yaşanan kesintiden sonra, kent genelinde çeşmelerde uzun kuyruklar oluştu.

ARIZA GİDERİLDİ, SU GELMEDİ

Arızanın giderildiği açıklansa da suların gelmemesi tepkileri artırdı. Elazığlı bir yurttaş, evindeki musluklardan su akmadığını göstermek için kayda aldığı videoda, şu sözlerle belediyeyi eleştirdi,

"Elazığ Ataşehir Mahallesi’nde sularımız olmadığı için kombiyi çalıştıramıyoruz. Ev buz gibi. Dışarda 15 santim kar var. Su kesintisinden dolayı belki borular donacak ve su gelse bile evimize su gelmeyecek. Rezillik diz boyu. Bulaşığı, temizliği boş verin kendi kişisel ihtiyaçlarımızı, temizliğimizi yapacak su bile yok. Kar yağdığı zaman araçlarla dışarı çıkamıyoruz. Belediyenin çalışmaları çok olumsuz yönde. Hiçbir hareket yok. Şimdi de evimizde su yok. Kombiyi bile çalıştıramıyor ve donuyoruz. Elazığ Belediyesi’ne bu hizmetlerinden, liyakatli çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz. Allah bu mahrumiyeti onlara da yaşatsın inşallah."