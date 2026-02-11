AKP MYK'da konuşulanlara göre, özellikle büyükşehir belediyelerinin mali yapısı ve idari yetkileri konusunda kapsamlı bir yol haritası üzerinde çalışılıyor. Belediyelerin yetki alanlarını kısıtlayan düzenlemenin, 2026 yılı içinde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel yönetimlerdeki bu değişimin ilk sinyallerini 14 Mayıs 2025’teki AK Parti Grup Toplantısı’nda vermiş, “Belediyelerde yeni bir dönemin kapılarını açacağız” sözleriyle reform mesajı vermişti.

MYK gündemine taşınan son başlıklar, bu açıklamanın artık uygulama safhasına yaklaşıldığını gösteriyor.

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK?

AKP MYK’da yapılan değerlendirmelerde, belediyelerin genel bütçeden aldığı payların kullanımına yönelik “amaca uygunluk” denetiminin sertleştirilmesi öne çıktı. Buna göre merkezi yönetim, belediyelerin kaynaklarını yalnızca belirlenen kalemlerde kullanmasını zorunlu hale getirecek.

ÖDENEKLERİN DOĞRU KULLANILMAMASI HALİNDE MALİ YAPTIRIM

Düzenlemeye göre, altyapı, ulaşım veya kentsel dönüşüm için ayrılan ödeneklerin farklı alanlara kaydırılması halinde doğrudan kesinti ve mali yaptırım uygulanması masada.

Bu adımın, özellikle mali esnekliği olan büyükşehir belediyelerini hedef aldığı değerlendirmesi yapılıyor.

BAŞKANLARIN YETKİSİ SINIRLANDIRILIYOR

MYK gündeminde, belediye başkanlarının karar mekanizmasındaki rolünün yeniden şekillendirilmesi de yer aldı. İmar planları, ruhsatlandırma ve büyük ölçekli projelerde başkanın tek başına belirleyici olmasının önüne geçilmesi planlanıyor.

KARAR SÜREÇLERİ MERKEZİ YÖNETİME BAĞLANACAK

Taslağa göre; bu tür kararlar, içinde merkezi yönetim temsilcilerinin de bulunduğu ihtisas komisyonlarının onayına bağlanacak. Bu modelle yerel yönetimlerin karar süreçlerinin daha sıkı şekilde merkeze bağlanması hedefleniyor.

HARCAMALAR ANLIK TAKİP EDİLECEK

AKP MYK’da öne çıkan bir diğer başlık ise yeni bir denetim mekanizması. Sayıştay’dan bağımsız çalışması planlanan bu yapı, belediyelerin mali hareketlerini anlık olarak takip edecek.

Komisyonun olumsuz rapor vermesi halinde belediyelerin borçlanma yetkileri askıya alınabilecek ve kredi kullanımları durdurulabilecek.

Bu durum, yerel yönetimlerin mali bağımsızlığı açısından kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.

TURİZM BÖLGELERİNE 'ESNEK BÜTÇE'

MYK toplantısında turizm bölgelerine yönelik özel bir başlık da açıldı. Yaz aylarında nüfusu katlanan bölgeler için “esnek bütçe” modeli gündeme gelirken, bu kaynakların da merkezi denetim altında kullandırılması öngörülüyor.

Öte yandan kentsel dönüşüm ve deprem hazırlığı konusunda bütçe ayırmayan belediyelerin yetkilerinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na devredilmesi seçeneği de masada.