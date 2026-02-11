TBMM Genel Kurulu’nda, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yemin etmek için kürsüye geldiği sırada CHP ve AKP'li milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı. Kavgada AKP'li Gökçek, CHP'li Tanal'a yumruklu saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonrası CHP'li hastaneye kaldırıldı.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünü yaptığı Tarafsız Bölge programında TBMM'deki kavganın detaylarını anlattı.

Gökçek'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

'BİR DAHA OLSA BİR DAHA YAPARIM'

Sayın Bakanımız Akın Gürlek, bakanların oturduğu yerde oturuyor. Ben oraya giderek bakanımıza karşı hamle yapmalarına karşı orada bekledim. Özgür Özel'in yemin ettiği bir günde biz kürsüyü işgal etsek bize nasıl tepki verirlerdi? Bakanımızın olduğu kürsüye saldırıya geçtiler. Kitap atıp sinkaflı kelimeler söylediler. Bunlar, insanları gerecek ve insanları şiddete yöneltecek bir hareket. Sayın Tanal benim bakanımın üzerine, ne yapacağı belli olmayacak şekilde yürürse burada biz de tabii ki de hareket yapacağız. Mahmut Tanal saldırmaya kalkınca ben de AK Parti'nin vekili olarak bunu engelledim. Yaptığım şeyden pişman değilim bir daha olsa bir daha yaparım.