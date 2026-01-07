AKP'nin yeni anayasa taslağı sızdı! Nefes yazarı Nuray Babacan, AKP’nin kurduğu komisyonun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeniden seçilmenin yolunu açacak olan, bir yıldır üzerinde çalıştığı yeni anayasa taslağının ete-kemiğe bürünmeye başladığını duyurdu.

YENİ ANAYASA TASLAĞI ERDOĞAN'A SUNULACAK

AKP’nin anayasa komisyonu pazartesi günü son toplantısını yaptı. Babacan, yapılan toplantının cumhurbaşkanına verilecek brifingden önceki son toplantı olarak planlandığını, Ocak ayı içerisinde cumhurbaşkanıyla planlanan toplantıya AKP’li kurmayların deyimiyle, ‘anayasanın iskeleti”nin sunulacağını duyurdu. Hazırlanan yeni anayasa taslağıyla ilgili Erdoğan’ın fikrinin alınacağını belirtti.

'İNCE HESAPLAR YAPILMADIĞI İDDİASINDALAR'

AKP'nin, 2026’yı anayasanın konuşulacağı bir yıl olarak planladığına dikkat çeken Babacan, yapılan çalışmaların, bire bir metin yazma olmadığını ifade etti. Kulislere göre anayasanın iskeletinin oluşturulduğunu belirten Babacan, tüm başlıklarla ilgili yeni öneriler geliştirildiği, bunların alternatiflerinin oluşturulduğunu duyurdu. Babacan'ın "AKP’ye yeniden seçim kazandırmaya yönelik ‘ince hesaplar’ yapılmadığı iddiasındalar." değerlendirmesi dikkat çekti.

Nuray Babacan, AKP'de “Hazırlayacağımız iskelet. Partilere götürdüğümüz de bunlar bizim çerçevemiz, gelin sizin önerilerinizle son şeklini verelim’ diyebileceğimiz bir metin olacak. Net önermeler yerine çerçeve ve iskelet sunmak amacımız” ifadelerinin kullanıldığını dile getirdi.

Babacan yeni anayasayla ilgili oladı başlıkları tek tek şöyle saydı:

"* Parlamenter sisteme dönüş veya güçlü parlamento metinde olmayacak. Ancak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini revize eden maddeler yer alacak.

* Bakanların milletvekillerinden atanması ve milletvekilliğinden istifa zorunluluğunun kaldırılması önerisi var. Teknokrat bakanların başarılı olmadığı, siyaseti bilen güçlü figürlere ihtiyaç olduğu anlatılıyor.

* Cumhurbaşkanı yardımcısının sayısına sınır getirilmesi planlanıyor. En fazla iki olması üzerinde duruluyor.

* Seçim sisteminde daraltılmış bölgenin doğru olacağı savunuluyor. Hararetle savunulan bu başlığın MHP’ye takılmasından korkuluyor.

* Bu sistem daha çok AKP, CHP ve DEM’in işine yarayacağı için, MHP’nin itiraz etme olasılığı yüksek bulunuyor. Geçmişte de buna itirazları olduğu biliniyor.

* Çalışmada anayasanın ilk dört maddesi aynen korunuyor.

* Cumhurbaşkanı ile parti genel başkanlarının iki ayrı kişi olması fikri var. Ancak bu cumhurbaşkanıyla yapılacak toplantıya bırakılmış.

* Açılım süreci devam ederken, daha güçlü belediyeler ve yerinden yönetimde çalışmanın konusu ama net çerçeve henüz oluşturulmamış.

* Eşit vatandaşlık, vatandaşın demokratik haklarına daha net vurgular planlanıyor.

* Hatta, bugün cumhurbaşkanının çok işine yarayacak olan seçimlere kısa bir süre kala TBMM kararıyla öne çekilmesinin engellenmesinin bile tartışıldığını söyleyelim. Tabi, Erdoğan’a son bir hak vererek..."

CUMHURBAŞKANININ ÖNERİ VE İTİRAZLARI...

Cumhurbaşkanının öneri ve itirazlarının, AKP’nin taslağının şeklini belirleyeceğine dikkat çeken Babacan "Cumhur İttifakının küçük ortağı MHP, kendi önerileri açıklayarak ön aldı. Herkes biliyor ki; bu iş uzun ve sıkıntılı." ifadelerini kullandı.

"Daha çok iş, çok yol, çok soru işareti var…" diyen Babacan'ın "TBMM’de karşılığı olacak mı? Açılım süreci bu çalışmaları nasıl etkileyecek? MHP’nin çizdiği sınırlar AKP’ye uyacak mı? Muhalefet partileri bu kadar antidemokratik uygulamaya maruz kalırken, aynı masaya oturup ‘ortaklık’ geliştirecek mi? Anayasa pazarlıkları, yeni ittifaklar ortaya çıkacak mı?" soruları da dikkat çekti.