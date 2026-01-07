AKP’nin muhalefet tabanından transferleri devam ediyor. CHP’li seçmenler tarafından seçilen vekillerin AKP’ye katılması ise dikkat çekiyor.

CHP’den ihracı istenirken istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ve DEVA Partisi’nden istifa eden Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ile Gelecek Partisi’nden yedi ay önce ayrılan İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin de AKP’ye geçti. Vekillerin rozetlerini Erdoğan bizzat taktı.

TAYYAR: HER TRANSFERDE BİRİNİN DİĞERİNİ SUÇLAMASI

Vekillerin partiye katılımına dair AKP içerisinden çatlak sesleri yükselmeye başladı. AKP’li eski vekil Şamil Tayyar X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yeni geçen vekillere yüklendi. Tayyar şu ifadeleri kullandı:

“Eğri oturup doğru konuşalım. İsteyen istediği partiyi tercih eder, kıymet takdirini millet yapar. Ancak bir partinin oyuyla seçilen vekilin bir başka partiye geçtiğinde vekilliği de bırakması daha etik olur. Ne var ki eski Türkiye’nin bu kötü alışkanlığı, yeni Türkiye’ye miras kaldı. Daha tuhafı, her transferde birinin diğerini suçlaması. Oysa bütün parti kapıları Mevlevi dergahı gibi açık, herkes kucaklanıyor. Velhasıl, kimsenin kimseye söyleyecek sözü yok. Bilinsin ki yaşanan mutluluklar geçicidir, siyaset kurumunun gördüğü ağır tahribat daha kalıcı tesir bırakır.”