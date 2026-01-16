AKP İstanbul İl Başkanlığı, bir gecede şehrin reklam panolarına İstanbul Büyükşehir Belediyesi icraatlarını karalama afişleri astırdı... Afişlerde yer alan “Borçlanmak ihanettir, İBB’nin borcunu 350 milyar liraya çıkardılar." ve “Metro inşaatını yarım bıraktılar, trafik felaketine neden oldular” gibi ifadeler yer aldı. Bir afişte de yanmış bir belediye otobüs resmi ile birlikte "İETT otobüsleriyle yolda kalırsın, senin hayatından gidiyor” ifadesi kullanıldı.

Aradan iki gün geçmedi, bütün afişler kaldırıldı!

Gerçi CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve 300 gündür hakkında atılmadık iftira kalmayan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sert tepki gösterdi ama afişlerin kaldırılmasının sebebi bu tepkiler olmasa gerek... AKP, tepki gösterildi diye afiş kaldıracak olsaydı, mesela Murat Çalık çoktan serbest bırakılırdı...

Öyleyse ne oldu da AKP bu vahim iletişim hatasından geri döndü ona bakalım...

***

Ben afişleri, Yenibosna metrobüs durağı hizasında, Adli Tıp yerleşkesinin hemen altındaki panolarda gördüm. Yanmış otobüs resmi ile birlikte "İETT otobüsleriyle yolda kalırsın, senin hayatından gidiyor” yazısını okudum! Uzaktan AKP logosu belli olmuyordu. Yakınlaşınca AKP logosunu fark ettim...

İlk iki afiş, İBB'nin değil AKP iktidarının yap işlet devret projeleriyle Türkiye'yi yani doğrudan halkı borçlandırmasını çağrıştırıyordu. Yanmış otobüs resmi ise kötüyü çağırma gibiydi. Nitekim ertesi sabah Başakşehir'de üç belediye otobüsü çarpıştı, afişteki resim gerçek oldu! Öyle ki Akit gazetesi, konuyla ilgili haberinde "CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi seviye atladı İETT artık üçer üçer çarpıştırıyor" başlığını kullandı!

***

AKP'nin "Senin hayatından gidiyor" sloganını seçmesi ise, iletişim uzmanları tarafından "büyük bir stratejik hata" olarak yorumlandı.

AKP iktidarında, her geçen gün, halkın ekonomik ve sosyal durumu kötüye gidiyor. Emekliye sefalet ücreti reva görüldüğü de ortada... Üstelik ülkenin başına “sığınmacılar” gibi bir sürü dert açılmış durumda ve terörsüz Türkiye projesi, kimseye güven vermiyor...

Halk TV yayınında konuyu değerlendiren iletişim Uzmanı Suat Özçelebi, kampanyanın iktidar için büyük risk taşıdığını vurguladı. Özçelebi, "Bu çok riskli bir başlıktır. Çünkü vatandaş dönüp 23 yıllık bir iktidarın ardından, 'Benim hayatımdan şunlar şunlar gitti, bunun da sorumlusu sensin' diyebilir. Bu açıdan başarısız bir kampanya" ifadelerini kullandı.

Tabii, bu tespiti AKP içinde veya tepesinde de yapanlar oldu ki afişler bir talimatla tek tek indirildi.

***

Yalnız, bu kara kampanyalar, yeni bir uygulama değil. Genel seçimlerde, CHP'nin o zamanki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu resmiyle birlikte "Abdullah Öcalan serbest bırakılsın mı istiyorsunuz?” ifadesi bulunan afişler de kullanılmıştı. Daha da ötesi, Kılıçdaroğlu'nu Kandil'deki PKK'lılarla sohbet ederken gösteren videolar bile yayınlandı. Erdoğan da mitinglerde bu videoları göstererek, "By by Kemal, sırtını kimlere dayadı, kimlerle beraber, bunlarla beraber..." diye konuştu

Erdoğan seçimlerden sonra, Abdülkadir Selvi konuyu sorunca, "Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle video çekimleri var. Ama montaj ama şu bu, PKK'lılar bu videoları çekerek CHP'ye destek verdiler." diye konuştu. Yani videoları PKK'nın çektiğini iddia etti.

Abdülkadir Selvi, "Videoları PKK çektiyse, siz neden mitinglerde kullandınız?" diye soramadı tabii...

***

O seçimlerde PKK videoları AKP'nin işine yaradı ama sonunda PKK'nın başı Abdullah Öcalan’ı Meclis’e çağıran ve bunun için onunla masaya oturan AKP ve MHP oldu!

Yanmış otobüslü son afişler ise Adli Tıp duvarından veya Çağlayan adliyesinin yanından bumerang gibi döndü, AKP'yi vurdu...

Bülent Arınç, 300 gündür tutuklu olarak Silivri Cezaevi'ne tutulan Ekrem İmamoğlu hakkında “Erken adaylık açıklamasaydı belki tutuklanmazdı. Siyasette erken öten horozun başını keserler" dedi ya bu sözler de afişler gibi etki yaptı. Bu sözlerde "İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacağını belli etmeseydi, başına bunlar gelmezdi" kabulü vardır. Böylece Arınç, İmamoğlu hakkında iftira kampanyası düzenlendiğini söylemiş oldu. Arınç, İmamoğlu’nun tutuksuz yargılanması gerektiğini de belirtti.

***

Ben bu tespitlerle siyaseten kimseye bir destek vermeye çalışmıyorum; sadece durum tespiti yapıyorum.

Yoksa iftira attıkça İmamoğlu'nu büyüten, doğrudan iktidardır...