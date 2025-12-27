AKP'nin özelleştirme politikaları, kar getirme potansiyelleri yüksek, köklü devlet yapılarının adeta yok pahasına elden çıkartılmasına sebep oluyor. 1953 yılında 8 milyon TL sermaye ile kurulan fabrika, 2004 yılında 23 milyon 800 bin TL karşılığında ve özelleştirme kapsamında Kiler-Torunlar ortaklığına satıldı.

Fabrikanın 113 dönümlük lojmanları da özelleştirmeye dahil edilmiş, bu konu yargıya taşınmıştı. İdare Mahkemesi, 2021 yılında aldığı karar ile Kiler-Torunlar'a verilen arazinin Türk Şeker'e iadesine karar vermişti.

ÖZELLEŞTİRME ERDOĞAN'IN İMAM HATİP'TEN ARKADAŞINA

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imam hatip lisesinden arkadaşı Aziz Torun'un sahibi olduğu Torunlar ile AKP eski Milletvekili Vahit Kiler’e devredilen Kütahya Şeker Fabrikası, Ekim 2025’te yayımlanan Ocak-Eylül Dönemi Ara Faaliyet Raporu da fahiş kârları ortaya koydu. Şirketin, Ocak-Eylül 2025 döneminde 1 milyon 137 bin 140 TL kâr ettiği belirtildi.

Şirketin 2021-2024 dönemi toplam net kârı ise 1 milyar 114 milyon 321 bin TL olarak hesaplandı. 2025 yılının ocak-eylül dönemindeki 1,1 milyon TL’lik kâr ile birlikte, Kütahya Şeker’in Ocak 2021-Eylül 2025 dönemini kapsayan 4 yıl 9 aydaki toplam kârı kayıtlara, 1 milyar 115 milyon 458 bin TL olarak geçti.