14 Nisan 2026, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uzaklaştırıldığı okula av tüfeği ile gelen Ömer Ket, rastgele ateş açtı ve 16 kişiyi yaraladı.

15 Nisan 2026, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki okula çantasında 5 silahla gelen okulun 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli 8 öğrenci ve bir öğretmeni öldürdü.

10 ve 11 yaşlarında 8 çocuk ve onlara siper olmaya çalışan bir öğretmenin toprağa verilmesi Türkiye’yi yasa boğdu.

Türkiye şimdi okullara güvenlik konusunu tartışıyor. Yeniçağ, Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullarda düzenlettiği toplantıların ayrıntılarına ulaştı. Bakın, AKP'nin okullara güvenlik planında kimler var?

OKULLARDA DÜZENLENEN GÜVENLİK TOPLANTILARI

Milli Eğitim Bakanlığı’nın il milli eğitim müdürlüklerine talimatıyla güvenliği bulunmayan okullar tespit edildi.

Devlet okullarında veliler belli bir miktarda bağış ödemeyi kabul ederse güvenlik çalıştırılıyor. Çok az sayıda da olsa güvenlik görevlisi olan devlet okulları var.



Güvenliği olmayan ve tehdit halkasının içinde bulunan okullar öncelikli olarak belirlendi.

Okul saldırılarının ardından farklı şehirlerde okulların adını vererek tehdit edenler oldu. Bu tehditleri yapanlar gözaltına alındı, bazıları da tutuklandı. Ancak listede bu güncel tehditlerin yanı sıra, daha önce şiddet olayına maruz kalmış okullar da vardı.

Yani, hem güncel hem de son 5 yıllık zaman içerisinde şiddet yaşanan okullar mutlak olarak veli temsilcilerini topladı ve bir güvenlik toplantısı yapıldı.

GÜVENLİK İÇİN PAMUK ELLER CEBE

Milli Eğitim Bakanlığı talimatı ve il milli eğitim müdürlüklerinin temsilcilerinin gözetiminde her sınıf için seçilen velilerin katılımıyla yapılan güvenlik toplantılarında neler konuşuldu?

Veliler, “Eskiden öğrencilerin çantalarına bakılırdı, cepleri kontrol edilirdi, bu uygulama yapılsın” dedi. Okul müdürleri, “Olmaz, böyle bir yetkimiz yok” yanıtı verdi.

Veliler, “Sorunlu öğrenciler çıkardığı kavgalar, uyguladığı şiddetle öne çıkıyor. Rehberlik servisleri sorunlu öğrenciler için özel çalışma yapsın” dedi.

Okul müdürleri, “Olmaz, öğrencilerimizi dışlayamayız” dedi.

Çünkü güvenlik toplantısının bir numaralı gündemi, güvenliği olamayan okullara “güvenlik” istihdam edilmesiydi.

Okul müdürleri, “Bir yıllık güvenlik ücretlerini okul nüfusuna bölüp bir öğretim yılı için tek seferlik veliler ödeme yapsın, böylelikle okullarda güvenlik bulunduralım” teklifini masaya getirdi.

Devlet, okullara güvenlik için velilere adeta “pamuk ellere cebe” diyordu.

Veliden alınacak para için de tüm velileri ikna edecek olan veli temsilcileriydi.

AKP'NİN OKULLARA GÜVENLİK PLANINDA KİMLER VAR?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın acil eylem planının ilk sırasında velilerin cebinden okullara güvenlik tutmak var. Bunu başardıkları okulları güvenlik listesinden düşecekler. Peki, bu paranın toplanamadığı ve genel olarak tüm okullar için nasıl bir eylem planı devreye sokulacak?

Gelelim, AKP’nin okullarda güvenlik olarak çalıştıracağı kitleye…

CHP’nin önerisi 65 bin uzman çavuşun okullarda güvenlik olarak istihdam edilmesiydi.

AKP ise emekli polis memurlarını okullara güvenlik olarak hazırlamayı düşünüyor.

Meslekten gelmeleri, emekli oldukları için sigortalarının ödenmeme ihtimali AKP’yi buna teşvik etti.

Ancak yaşları, bu anlamda işlevselliği ise ayrı bir tartışma konusu…

Bu tartışma biraz da “güvenlik görevlisi silahlı mı silahsız mı olmalı?” meselesi üzerinden bu noktaya geldi.

Ancak yetkililer silahlı olması noktasında…

Bu noktada emekli polis memurları da çalışmaya başladı. Hükümetin planının kesin olarak hayata geçirilmesi için hem yetkilileri hem de velileri ikna için afişler paylaşılıyor.

Bitmesine az bir süre kalan bu öğretim yılını “ara çözüm” ile kapatmaya çalışan AKP hükümeti önümüzdeki eğitim yılı başında ise hangi planı devreye sokacak yoksa geçmiş yıllardaki saldırıların unutulduğu gibi bu da mı unutulacak, göreceğiz.