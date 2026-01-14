AKP, İstanbul'a gece yarısı 'karalama' operasyonu çekti. Reklam panolarında 'Senin hayatından gidiyor' sloganıyla İBB'ye yönelik çeşitli ithamlar yer aldı. Bu kampanyanın ardından İstanbul'da reklam şirketlerinin büyük çoğunluğuna kayyım atanması ve bu şirketlerin kontrolünün TMSF'de olması akıllara geldi.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN TEPKİ

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'nin karalama kampanyasına tepki gösterdi. İmamoğlu, "Algı çalışmaları değil meydanlar gerçek.

Yarın Beşiktaş Meydanı kirli kampanyalara gereken cevabı verecek." diyerek İstanbulluları Beşiktaş'taki 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine davet etti.

NE OLMUŞTU?

11 Nisan 2025'de İBB'ye yönelik soruşturma sebebiyle 12'si reklam şirketi olmak üzere 24 şirkete kayyım atanmış ve bu şirketler TMSF kontrolüne geçmişti. TMSF Türkiye genelinde yaklaşık 30 bin reklam panosunun kontrolünü sağlıyor.

KARALAMA KAMPANYASINA TEPKİ YAĞDI

AKP'nin sosyal medya hesaplarından dolaşıma sokulan bu reklamlara kısa sürede tepki yağdı. Birçok kullanıcı AKP'nin bu reklamlarını samimi ve gerçekçi bulmadığını dile getirdi.

İşte o yorumlardan bazıları:

"PANOLARA BU YÜZDEN Mİ EL KOYDUNUZ?"

"BİZİM HAYATIMIZDAN 24 SENE GİTTİ"

"SEBEBİ BILLBOARDLARA ÇÖKMEKMİŞ"