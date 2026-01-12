Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mevcut Anayasa’ya göre normal şartlarda 2028'de yeniden aday olmasının önünde iki ana engel var. Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi için ya muhalefetin bir kısmının desteğiyle 360 vekil bulunup "erken seçim" kararı alınmalı ya da 400 vekil ile Anayasa’daki dönem sınırı tamamen kaldırılmalı. "400 vekil" Anayasa değişikliği senaryosu için kritik eşik.

Toplam koltuk sayısı 600 olan Meclis'te şu anki dağılıma göre ne Cumhur İttifakı ne de muhalefet tek başına bu sayılara ulaşamıyor. AKP'nin "400 vekil" planının ayrıntıları ortaya çıktı.

Yeni Yol Partisi'nden istifalar sürüyor. Partiden istifa eden Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu'nun AKP'ye geçmesinin ardından Genel Başkan Selçuk Özdağ'ın "Seçilen milletvekilleri parlamenter sisteme geçmek için oy istiyorlar ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin olduğu yere gidiyorlar. Bu bir siyasi etik sorunudur. Bu bir siyasi ahlak sorunudur. Bu millet size DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'nin, CHP listelerinden seçime girerek, CHP ile birlikte seçilmenizdir ve CHP ile birlikte parlamenter sistemi savunmanızdır. Eğer öyle olsaydı gitseydiniz Ak Parti'den aday olsaydınız, gitseydiniz CHP'den aday olsaydınız." açıklaması gündemdeki yerini korurken, AKP kulislerine göre parti dağılacak. Yeni Yol'dan ayrılacak milletvekillerinin bir bölümünün bağımsız kalmak yerine AKP'ye geçeceği konuşuluyor.

DEVA'dan katılım beklemeyen AKP'li yetkililer CHP ve İYİ Parti’den bazı isimlerle temas halinde. Kulislere göre, İYİ Parti'nin yaklaşan konferansı öncesi partideki bazı isimler "CHP'ye mi yoksa AKP'ye mi geceği" konusunda kararsız. Geçişlerin, anayasa teklifinin Meclis’e sunulmasına yakın bir dönemde açıklanması gündemde.

'YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİŞİKLİK'

Öte yandan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 'direktifleri'nin dikkat çektiği 'terörsüz Türkiye' adımları sürüyor. Kulislere göre AKP'den komisyondan sonra "yerel yönetimlerde değişikik" yasası geliyor.

AKP’nin Meclis’e sunduğu yeni yasa teklifiyle, belediyelerin dolaylı ya da bedelsiz şekilde şirket kurması ve kooperatiflere ortak olmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına bağlanması 'sinayaller gelmeye başladı' yorumlarına sebep oldu.