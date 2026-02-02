30 bin TL’yi aşan açlık sınırı karşısında yaşam mücadelesi veren emekliler için en düşük rakam 20 bin TL olarak belirlenmişti.

Maaşlardan umudu bulamayan emekliler ise iktidara refah payı konusunda çağrıda bulunuyordu. AKP Grup Toplantısı'ndaki alkışlarıyla sosyal medyanın gündemine oturan AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı 20 bin liralık emekli maaşına gelen eleştirilere cevap verdi.

AKP'Lİ AKBAŞOĞLU'NUN EMEKLİ REFAH PAYI İÇİN 'GABAR' FORMÜLÜ

Gabar’daki petrolü işaret eden Akbaşoğlu, refahın artacağını ve emeklilere refah payı verileceğini söyledi.

Akbaşoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle milli ve yerli enerji hamlemizde 10 milyarlarca dolar dışarı verdiğimiz paranın şu an terörden temizlediğimiz Gabar'da 80.000 varilin üzerinde günlük gravitesi yüksek petrol arzıyla ve doğalgaz 710 milyar metreküp doğalgazımızın hanelerimize ulaşmasıyla ve hakikaten bu konudaki kaynakların ortaya çıkmasıyla burada dışarıya gidecek bütün o meblağının bütçenin devletimizin cebinde kalarak başta emeklilerimiz olmak üzere bütün toplum kesimlerine refah seviyesini artırıcı, refah farkı olarak bunları onlara ulaştırıcı bir misyonu, bir fonksiyonu da icra edeceğiz. Bu noktada da kesinlikle durumlarının daha iyileşmesi, başta emeklilerimiz olmak üzere bütün toplum kesimlerinin refah seviyesini arttırıcı, alım gücünü arttırıcı bir politika ortaya koymanın çabası içerisindeyiz”

MHP'Lİ BAŞKANIN MAAŞ İSYANI

Emekli maaşlarına tepki Erdoğan'ın memleketi Rize'den gelmişti. Cumhur İttifakı ortağı olan MHP’nin Rize İl Başkanı İhsan Alkan, emekli maaşlarına tepki göstererek, "Eğer Cumhur İttifakı emekliyi mutlu edemezse, bu tablo değişmez" dedi.