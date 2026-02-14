Bakanlığın yayımladığı duyurulara göre, onaylanan tüm planlar Arnavutköy sınırları içerisinde bulunuyor. Planların, Kanal İstanbul çevresinde “Yenişehir Rezerv Yapı Alanı” adı altında yürütülen yapılaşma sürecini fiilen ilerlettiği yorumları yapılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun net bir dille karşı çıktığı ve "İstanbul'un sonu" olarak değerlendirdiği Kanal İstanbul'da çalışmalar devam ediyor. Bakanlık imar planlarını askıya çıkardı.

BOYALIK VE BAKLALI’DA PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

3 Şubat tarihli duyuruda, Arnavutköy Boyalık ve Baklalı mahallelerini kapsayan Yenişehir Rezerv Yapı Alanı’nın bir bölümüne ilişkin imar planı değişikliğinin 26 Ocak’ta onaylandığı açıklandı. Yaklaşık 333 bin metrekarelik alanı kapsayan plan değişikliğinde, konut alanlarının azaltıldığı, buna karşın ibadet alanlarının artırıldığı belirtildi.

Her ne kadar Bakanlık planın “nüfus ve yoğunluk azaltıcı” etki taşıdığını savunsa da, muhalefet çevreleri bu değişikliklerin Kanal İstanbul çevresindeki yapılaşmayı meşrulaştırmaya yönelik olduğunu ifade ediyor.

TÜRKKÖŞE DERESİ ÇEVRESİNDE YENİ DÜZENLEME

5 Şubat tarihli ikinci duyuruda ise Arnavutköy Türkköşe Deresi ve çevresine ilişkin uygulama imar planı değişikliği yer aldı. 72 bin 478 metrekarelik alanda yapılan düzenlemeyle konut alanları azaltılırken, “belediye hizmet alanı” eklendi. Söz konusu alanın Kanal İstanbul güzergâhına yakınlığı dikkat çekti.

TARTIŞMALI DURSUNKÖY’DE İMAR UYGULAMASI

En dikkat çeken onay ise Dursunköy Mahallesi’ne ilişkin oldu. Bakanlık, Dursunköy’de bazı parselleri kapsayan alanda, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi kapsamında hazırlanan imar uygulamasını onayladı.

Bu bölge, daha önce Ekrem İmamoğlu ile AKP’li isimler arasında tartışmalara konu olan Yenişehir Evleri’nin bulunduğu alan olarak biliniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ, bölgedeki yapılaşmaya su verilmeyeceğini açıklamış, konu yargıya taşınmıştı.

SAZLIDERE UYARILARI YENİDEN GÜNDEMDE

Dursunköy’ün Sazlıdere’ye yakınlığı nedeniyle bölgeye yönelik eleştiriler uzun süredir sürüyor. Uzman raporlarında Kanal İstanbul’un hayata geçirilmesi halinde Sazlıdere Barajı’nın tamamen devre dışı kalacağı uyarıları yer alırken, son imar onayları bu endişeleri yeniden alevlendirdi.

Muhalefet ve çevre örgütleri, askıya çıkarılan planların “teknik düzenleme” gibi sunulmasına rağmen, fiilen Kanal İstanbul projesini adım adım ilerleten kararlar olduğuna dikkat çekiyor. Askı sürecinde yapılacak itirazların ise ne ölçüde dikkate alınacağı belirsizliğini koruyor.