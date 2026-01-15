AKP'nin, İBB iddianamesinde 1087 kez adı geçmesine rağmen sanık olarak yargılanmayan İlbak (Reklam Ajansı) üzerinden verdiği billboard reklamları kaldırılmaya başlandı.

Reklam kampanyası sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Özellikle 'senin hayatından gidiyor' sloganı AKP'nin 23 yıllık iktidar dönemi düşünüldüğünde ters tepti.

İletişim Uzmanı Suat Özçelebi, kampanyanın iktidar için büyük risk taşıdığını vurguladı. Özçelebi, "Bu çok riskli bir başlıktır. Çünkü vatandaş dönüp 23 yıllık bir iktidarın ardından, 'Benim hayatımdan şunlar şunlar gitti, bunun da sorumlusu sensin' diyebilir. Bu açıdan başarısız bir kampanya" ifadelerini kullanmıştı. Ekonomik krizin gölgesinde, hayat pahalılığıyla boğuşan vatandaşa "hayatından gidiyor" demenin iktidar aleyhine döneceği tespiti yapıldı.

AKP'NİN İLETİŞİM STRATEJİ 72 SAAT DAYANAMADI

İstanbul'un dört bir yanına asılan afişler 72 saati göremedi. Kampanyanın eleştirilmesi sonucu afişler tek tek indirilmeye başlandı. Hal böyle olunca gözler AKP Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar'a çevrildi. Acar'ın bu başarısız kampanya sonrası kenara itilip itilmeyeceği merak konusu.