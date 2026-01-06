CHP'li Vakkas Açar, Şehitkamil Belediyesi Denetim Komisyonu raporuna imza atan CHP’li meclis üyeleri için soruşturma izni verilirken, aynı belgeyi imzalayan AKP'li üyeler hakkında izin verilmemesine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

'EŞİTLİK İLKESİNE AÇIKÇA AYKIRI'

CHP Gaziantep İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Açar, söz konusu kararın “hukuka, adalete ve eşitlik ilkesine açıkça aykırı” olduğunu savunarak, denetim raporunun bireysel değil komisyon kararı olduğuna dikkat çekti. Açar, “İmzalar ortaktır, sorumluluk da ortaktır. Siyasi kimliğe göre sorumluluk ayrımı yapılamaz” dedi.

Anayasa’nın 10’uncu maddesini hatırlatan Açar, kanun önünde eşitlik ilkesine rağmen aynı belgeye imza atan meclis üyeleri arasında farklı uygulama yapılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Açar, “AKP’li olunca soruşturma izni verilmeyen, CHP’li olunca verilen bir sistemin adı adalet midir, yoksa talimatlı siyaset midir?” diye konuştu.

'HUKUK İKTİDARIN SOPASI, ADALET PARTİZAN BİR ARAÇ HALİNE GETİRİLEMEZ'

Verilen kararın hukuki değil siyasi olduğunu ileri süren Açar, bu yaklaşımın kamu vicdanında da karşılık bulmadığını dile getirdi. CHP olarak kimsenin hukukun üstünde olmadığını vurgulayan Açar, “Hukuk iktidarın sopası, adalet partizan bir araç haline getirilemez” ifadelerini kullandı.

Açar, idari ve yargısal tüm hakları sonuna kadar kullanacaklarını belirterek, “Bu hukuksuzluğun takipçisi olacağız. Hukuk bir gün herkese lazım olacak” dedi.