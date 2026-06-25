Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararıyla CHP’nin başına geçişinde en çok da AKP’liler mutlu olmuş.

Tabii ki haklı nedenleri var!

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AKP’liler CHP’nin başında -düzenlerini bozabilecek olan- seçilmiş bir genel başkan varken, Kılıçdaroğlu’nun atamayla partinin başına gelmesine üzülecek değillerdi ya?

Niye AKP’liler sevinecek?

Çünkü AKP’nin iktidar gücünü elinden alacağı görünen en etkin rakibi Özgür Özel olduğuna göre, onun saf dışı edilmiş olması onlar için mutluluk verici.

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Ve efendim, ‘Mutlak butlan’ kararı sonrasında Konda Araştırma bir anket yapmış.

Anket sonuçlarına göre; ‘Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık görevine gelmeli’ diyenlerin CHP içineki oranı yüzde 5’te kalmış.

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Şaşırtıcı mı?

Bence değil.

Eğer aksi olsaydı şaşırtıcı olurdu.

Neden?

Özgür Özel’li CHP, bugün milletin aklına ve gönlüne o kadar girmiş ki yapılan bütün anketlerde sonuçlar neredeyse hep CHP’yi önde gösteriyor.

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Ha anketleri inanmayanlar da olabilir elbette.

Şişirme diyenler de!

Ancak görünen o ki; anket verileri ibresi Özgür Özel’den yanaymış gibi!

Adamın gösterdiği inanılmaz performansın anketlere yansıması şaşırtıcı olmasa gerek.

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CHP’nin belediye başkanlarının tutuklu yargılanmaları…

En başta da İBB Başkanı Sayın İmamoğlu’nun, bir seneyi aşkın tutuklu yargılanması…

CHP milletvekillerinin dokunulmazlık fezlekelerinin hazırlanması…

Ve ‘Mutlak butlan’ kararıyla partinin başına Kemal Kılıçdaroğlu’nun getirilmesi…

Kılıçdaroğlu’nun, 26 Temmuz’a kadar yapılması gereken olağanüstü kurultayı yapmak istememesi…

O tarihten sonra seçime girilmiş olsa bile altı yıl içinde iki kez kurultay yapılmadığı için, CHP iktidar olsa bile mazbatalarının verilemeyebileceği gibi ve benzeri durumlar gözönünde alınınca, CHP’ye inanmış hangi partili “Kemal Kılıçdaroğlu iyi ki genel başkanlık görevine geldi” der?

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Kaldı ki CHP’nin başına geçen Kılıçdaroğlu, gelir gelmez -Özgür Özel’in arkadaşlarını- hemen her yönüyle tırpanlamaya başlamışken…

iktidarın en büyük adayı olma noktasına gelmişken bunun Kılıçdaroğlu’nun eliyle zora sokulacağı gerçeği karşısında, hâlâ Kılıçdaroğlu’nun CHP’lilerce desteklenebileceğini düşünmek abesli iştigal olmaz mı?

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Durum böyle olunca da CHP’li seçmenin, ya da CHP’ye gönül verenlerin yüzde 5’inin böyle bir beklenti içinde olması tolerans sınırları içinde olsa gerek.

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Diğer taraftan, 26 Temmuz 2026’ya kadar yapılamayacak olan bir kurultay, CHP’yi ciddi sıkıntıya sokacağını Sayın Kılıçdaroğlu nasıl hesap edemez o da düşündürücü!

CHP’nin bu durumda seçime giremeyeceği açıkça belirtilmişken, neden 26 Temmuz 2026’ya kadar Kurultay yapılmak istenmez de ileri bir tarihe ertelenir, anlaşılır gibi değil.

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Belki birileri için değil ama bu durumda Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başında olması, AKP’liler için “Körün istediği bir göz, Allah verdi iki göz” olur ki bunda da Erdoğan’ın bir dönem daha Cumhurbaşkanı olarak devam edecek olması, AKP’lileri derinden mutlu edecektir.

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Hem böyle bir ihtimal karşısında AKP’liler Kılıçdaroğlu’nu niye CHP’nin başında görmek istemesinler ki?

Dimi ama?