Yeliz kod adlı Ahmet Hamdi Çamlı, ABD ve İsrail’in İran’a yaptığı saldırılardan CHP’yi ve Atatürk’ü sorumlu tuttu. Çamlı, “Halifelik kaldırılmasaydı İslâm dünyası, Haçlı Siyonist tahakkümü altında inlemezdi" dedi.

'HAKARET ETTİĞİN ATATÜRK SAYESİNDE ADAM SAYILDIN'

Konuya ilişkin Çamlı’ya ilk tepki Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hüsnü Bozkurt'tan geldi.

Bozkurt, "Yeliiiiz... Ahh Yeliz... Hakaret ettiğin Atatürk sayesinde adam sayıldın. Milletvekili oldun" diyerek, "Halifelik kaldırılmadan payitaht İstanbul işgal edilip 5 yıl küffar elinde kaldığında, milletin fakr ü zaruret içinde harap ve bitap düştüğünde yere göğe sığdıramadığı Halife, sarayında keyif çatıyordu. Milletin evlatları da Sakarya'da kan revan içinde gavurla savaşıyordu. Vahdettin 4 eşli ve 61 yaşında olmasına da aldırmayıp zerre sıkılmadan Yıldız Sarayı'nda nişanlısından ayırttığı saray bahçıvanının 19 yaşındaki kızı Nimet Nevzat Hanım'la 5. evliliğini yaptı. Yeliz bunu dert etmez. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Cehalet kader değil, tercihtir” sözlerini sarf etti.