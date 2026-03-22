AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hatay’da partisinin il başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Yayman, konuşmasında muhalefete yönelik eleştirilerde bulundu.

DEPREM SONRASI ÇALIŞMALAR VURGUSU

Yayman, 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan çalışmalara değinerek, “Bu enkazları kaldıramazlar” diyenlere rağmen 455 bin hak sahibine konutların teslim edildiğini söyledi.

Yapılan çalışmaların sahada görüldüğünü ifade etti.

CHP’YE ELEŞTİRİ, ÖZEL’E TEPKİ

Cumhuriyet Halk Partisi’ni eleştiren Yayman, partinin gündemi değiştirmek için hükümeti hedef aldığını savundu. Özgür Özel’e seslenen Yayman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yapılan eleştirilere tepki gösterdi.

Yayman, muhalefetin siyasi argüman geliştiremediğini öne sürerek, eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Yayman "Sayın Özgür Özel, sana Hatay'dan sesleniyoruz. Deprem turisti Özgür Özel, sen kim, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan kim? Siyasi argüman üretemeyenler, Silivri'nin vesayetinden kurtulamayanlar, AK Parti'ye söz söyleyemezler" dedi.