Türkiye'de yurttaşlar için tatili yapmak hayal olmaktan bile çıkarken Meclis'te otel reklamı yapıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda konuşan AKP Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan’daki Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde bulunan özel bir otelin reklamını yaptı.

MECLİS KÜRSÜSÜNDE REKLAM

Karaman, konuşmasında söz konusu tesisin modern odaları, lüks villaları ve doğa manzarasıyla öne çıktığını ifade ederek, İl Özel İdaresi tarafından 13, özel sektör tarafından ise 47 bungalovun hizmete alındığını söyledi.

ERDOĞAN İLE YILDIRIM'A TEŞEKKÜR

Karaman konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan Binali Yıldırım teşekkür ederek, “kalite, konfor ve prestiji bir araya getirdiğini” ileri sürdü.